Domenica 3 ottobre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. In occasione di una sfida esterna tra Dario - allievo proposto da Veronica Peparini - e Mirko Masia - allievo di Alessandra Celentano - quest'ultimo è stato eliminato.

Terminato il confronto, la maestra Celentano si è tolta qualche sassolino dalla scarpa con la collega, accusandola di aver sbagliato i tempi per mettere in discussione la permanenza di Mirko nel talent-show.

Dario batte Mirko ed entra nella scuola di Amici

La scorsa settimana, la maestra Celentano aveva deciso di sospendere il banco di Mirko.

Veronica Peparini aveva deciso di mandare in sfida il 19enne di Allumiere (Roma) contro Dario, sfidante esterno. Tuttavia, la produzione aveva rifiutato la proposta, giacché Masia aveva la maglia sospesa.

Durante la puntata domenicale, dopo un'esibizione Celentano ha deciso di assegnare nuovamente il banco al suo allievo. A questo punto, Peparini ha voluto mandare subito in sfida il ballerino contro il suo "pupillo". Alla fine del confronto di ballo, Dario è riuscito ad entrare nella scuola televisiva ai danni di Mirko Masia.

Lo sfogo della maestra Celentano

Maria De Filippi ha invitato il ballerino romano a razionalizzare quanto accaduto, ricordandogli che, anche se è stato eliminato da Amici, potrà comunque continuare a studiare.

Il giovane ha reagito dicendo che il suo avversario ha "vinto facile" perché era evidente che fossero su due livelli differenti.

A questo punto è intervenuta Alessandra Celentano che ha puntato il dito contro Veronica. L'insegnante milanese non ha utilizzato mezzi termini nei confronti di Peparini: "Penso sia una sfida ridicola, penso tu ti sia accanita contro questo ragazzo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La coreografa lombarda ha aggiunto che, se in un primo momento aveva fatto finta di nulla, stavolta non ha potuto fare a meno di intervenire per spezzare una lancia in favore del suo allievo.

Celentano ha ricordato che Mirko era entrato nella scuola con una modalità diversa rispetto agli altri concorrenti. Al termine del "mese di prova" molto probabilmente sarebbe stato eliminato, ma almeno avrebbe avuto la possibilità di studiare per tutto il periodo.

Secondo Alessandra, l'allievo di Peparini sarebbe potuto entrare la prossima settimana tanto non sarebbe cambiato nulla dal punto di vista tecnico.

La replica di Peparini

Dopo aver ascoltato l'intervento di Alessandra Celentano, Veronica Peparini ha fornito la sua versione dei fatti. L'insegnante di moderno ha affermato che la collega non ha aiutato più di tanto il suo allievo in queste settimane, anzi, in diverse occasioni lo ha anche umiliato.

Rivolgendosi a Mirko, Peparini gli ha fatto una promessa: "Voglio provare nell'ambito delle mie conoscenze a farti dare una borsa di studio gratuitamente". La docente infatti ritiene che una persona che vuole coltivare la sua passione per la danza vada sempre aiutata.

Inoltre, Peparini ha fatto presente che si può continuare a studiare anche senza essere nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante Veronica abbia fornito le sue spiegazioni, Raimondo Todaro si è sentito in dovere di difendere la maestra Celentano.