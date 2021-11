Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste per questa stagione tv 2021/2022. Le anticipazioni sulla fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese, la quale si ritroverà al centro dello "scandalo" dopo che i suoi figli scopriranno tutta la verità sulla tresca clandestina con Armando Ferraris. La donna rischierà seriamente di compromettere il rapporto con suo figlio Salvatore mentre Vittorio Conti si ritroverà in forte crisi dal punto di vista sentimentale.

Agnese si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso 6 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la stagione 2021/2022, rivelano che Agnese finirà nei guai nel momento in cui suo figlio Salvatore scoprirà tutta la verità su quanto sta accadendo tra sua mamma e il capo-magazziniere Armando.

La reazione del giovane ragazzo sarà molto dura: sbotterà duramente nei confronti di sua mamma, al punto da perdere le staffe e poi deciderà di andare via di casa.

Ma cosa succederà a questo punto? Stando a quanto apprende Blasting News, il rapporto tra Salvatore e Agnese assumerà una piega del tutto inaspettata e, questa volta, la donna rischierà per davvero di poter perdere suo figlio.

Salvatore deluso e Agnese rischia di perderlo

Il giovane Amato, infatti, non riuscirà ad accettare questo tradimento della mamma nei confronti di suo padre Giuseppe, che si trova in Germania per lavoro.

Agnese, quindi, verrà considerata la "rovina" della sua famiglia, anche se sia Tina che Salvatore, non sanno ancora ciò che il loro papà ha combinato in Germania, mettendo al mondo un figlio con un'altra donna, la sua amante.

Insomma la situazione in casa Amato sarà a dir poco complicata e tutti i membri della famiglia, si prepareranno ad affrontare un Natale a dir poco complicato che potrebbe rivelarsi ricco di colpi di scena e nuove clamorose rivelazioni.

Vittorio in crisi per amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

E poi ancora, le anticipazioni di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio Conti.

Il proprietario del grande magazzino, si ritroverà a vivere dei momenti di grande intensità con Tina Amato e i due arriveranno a sfiorare anche un bacio.

Da quel momento in poi, Vittorio si ritroverà in piena crisi dal punto di vista sentimentale, dato che l'ormai ex marito di Marta, si renderà conto del fatto che Tina non gli è affatto indifferente.

Cosa succederà a questo punto della situazione? Vittorio si farà avanti definitivamente con la giovane Amato oppure deciderà di reprimere ancora una volta i suoi sentimenti? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa sesta fortunata stagione della soap opera Rai.

Tina Amato ritrova anche il suo ex Sandro: spoiler Il Paradiso 6

Intanto, però, per la bella Tina le sorprese non sono finite qui: oltre al "terremoto" familiare dovuto al tradimento di Agnese e ai momenti di intimità con Vittorio, la donna si ritroverà a fare i conti anche col ritorno del suo ex Sandro.

Il giovane Recalcati, che era sposato con Amato, rimetterà di nuovo piede in città dopo un lungo periodo di assenza e c'è da scommettere che il suo ritorno non passerà inosservato.

Per Tina, infatti, la presenza di quello che ormai considera il suo ex marito, potrebbe scatenare un turbinio di emozioni e sensazioni, tali da metterla di nuovo in crisi.

Insomma per la figlia di Agnese e Giuseppe, ci saranno ancora un bel po' di prove da superare nel corso di questa sesta stagione della soap opera che andrà avanti regolarmente fino a fine maggio 2022, in attesa poi della settima stagione già confermata per il prossimo settembre.