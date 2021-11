Cresce la "chimica artistica" tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6. I due sono sempre più vicini e complici e, in queste ultime ore, si sono resi protagonisti di nuovi episodi che non sono passati affatto inosservati. L'attore, infatti, si è cimentato nell'esecuzione di un massaggio per la sua amica Soleil, decisamente molto piccante. Il tutto mentre sua moglie Delia si trova in albergo, in attesa di entrare il 26 novembre all'interno della casa di Cinecittà per avere finalmente un confronto diretto con suo marito e la sua "rivale".

Il massaggio piccante tra Alex Belli e Soleil Sorge infiamma la casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante le ultime ore, Alex Belli e Soleil Sorge sono stati protagonisti di un massaggio "bollente" che non ha lasciato indifferenti i tantissimi spettatori social che seguono e commentano le vicende dei vari protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6.

Alex si è impegnato con tutto se stesso nel riuscire a fare al meglio questo messaggio e non si è affatto trattenuto.

"Ti sarei saltato sopra, ma non mi fido del lettino", ha ammesso Alex Belli svelando che si sarebbe messo volentieri "a cavalcioni" sul corpo di Sorge, per poter eseguire "al meglio" il massaggio che le aveva promesso.

La moglie di Alex Belli pronta a varcare la soglia del GF Vip

Una scena che potrebbe sicuramente accendere nuove polemiche nella casa del Grande Fratello Vip 6, dato che nel corso della nuova puntata serale di venerdì 26 novembre, Delia Duran varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Come ha svelato Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip, Delia si trova messa in quarantena, pronta ad entrare a tutti gli effetti nella casa, per avere questo primo attesissimo confronto con suo marito Alex e con Soleil Sorge, dopo gli scontri delle ultime settimane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa succederà a questo punto? Quali saranno le mosse che verranno messe in atto da Delia nei confronti dell'attore?

Delia Duran preparerebbe la vendetta contro suo marito Alex: stasera l'ingresso in casa

A svelare dei retroscena su quello che dovrebbe accadere questa sera, ci ha pensato il profilo Twitter "Agent Beasts", che ogni settimana fornisce indiscrezioni e anticipazioni sul dietro le quinte del celebre reality show Mediaset.

"Il suo compito è quello di prendersi una vendetta nei confronti di Alex Belli", ha fatto sapere il profilo social su quello che succederà nella casa del GF Vip 6.

Delia, in queste ore, starebbe vedendo tutte le scene di complicità tra suo marito e Soleil Sorge dalla camera di albergo dove si trova rinchiusa e presto sarà pronta a fare il suo "show" in diretta.