Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che narra le vicende dell' immaginario quartiere, Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di voce di Bellita prima di un concerto, sugli intrighi ideati da Genoveva per impedire a Felipe di ricordare, sulla scelta di Laura di lasciare Acacias e sulla scoperta fatta da Camino riguardante la madre.

Susana offende Bellita

Le anticipazioni di Una vita segnalano che Susana farà dei commenti molto velenosi sugli abiti e il repertorio di Bellita poco prima dell'inizio del concerto, gettandola nello sconforto. Grazie all'aiuto di Josè Miguel, Alodia, Casilda e Jacinto, la donna riuscirà a trovare il coraggio per esibirsi, ma poco prima di salire sul palco perderà la voce. Nonostante ciò, Bellita entrerà in scena, riuscendo a regalare agli spettatori una bellissima perfomance. Tornata a casa, la donna riceverà una lettera da parte della casa reale con cui verrà invitata a esibirsi davanti ai reali di Spagna. A quel punto, Bellita non saprà se ignorare i consigli del medico e accettare l'invito o prendersi del tempo per curare la sua voce.

Alla fine, la donna sarà costretta a prendere un'importante decisione dopo aver ricevuto un telegramma di Cinta.

Ramon mente a Felipe

Liberto sarà sul punto di raccontare la verità a Felipe, ma Ramon glielo impedirà affermando che le dichiarazioni di Genoveva sono vere. Dopo l'uscita di scena dell'avvocato, Liberto chiederà spiegazioni a Ramon, che affermerà di aver mentito all'amico per il suo bene.

Nel frattempo, Genoveva, vedrà Felipe parlare con Laura in strada e consegnarle una busta.

Salmeron chiederà spiegazioni al marito che si giustificherà affermando di aver avvicinato Laura solo per salutarla. Poco dopo, la domestica incontrerà Genoveva per informarla di aver deciso di partire per la Germania insieme alla sorella.

Tranquillizzata dalla parole della giovane, Genoveva inizierà a temere che Mendez possa riferire la verità a Felipe, ma anche questa volta l'avvocato la rassicurerà, affermando di non essere interessato a sapere nulla del suo passato.

Lolita si rifiuterà di vestirsi e truccarsi per l'intervista di Antonito, costringendo il neo deputato a chiederà a Casilda di fingersi sua moglie. L'iniziativa del marito farà arrabbiare Lolita che gli rimprovererà di non essere molto presente in famiglia da quando è diventato un politico.

Felicia sorprenderà Camino mentre sta preparando le valigie e le augurerà ogni bene. Maite entrerà in soggiorno e scambierà alcune parole con Felicia, facendo capire a Camino che è stata la madre a ritracciarla a Parigi per farla tornare ad Acacias da lei.

A quel punto, la giovane chiederà spiegazioni a Felicia che le aprirà il suo cuore. Ascoltando le parole della madre, Camino deciderà di perdonarla. Rimaste sole, Camino e Maite decideranno di partire al più presto per Parigi.

Intanto Genoveva vedrà un uomo col volto coperto uscire di corsa da un palazzo di Acacias 38 e, spaventata, tenterà invano di fermarlo.

Infine Marcos riceverà una misteriosa telefonata proveniente dall'ambasciata messicana.