Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda su Rai 1 dal 29 novembre al 3 dicembre, saranno ricche di novità e colpi di scena. Infatti, Salvatore Amato inizierà a pensare di volere trascorrere le festività natalizie in Germania da suo papà, con tutta la famiglia. Nel frattempo, il barista della Caffetteria sospetterà che fra sua mamma Agnese e il capo magazziniere ci sia una relazione e, pertanto, si confiderà con sua sorella Tina. A quel punto, la cantante confesserà ciò che sa su sua mamma e il collega e Salvatore si arrabbierà.

A quel punto, il giovane Amato deciderà di andare via da casa.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Salvatore vuole andare con la famiglia in Germania

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Tina rivelerà a sua mamma Agnese di averla vista baciare Armando. A quel punto, la signora Amato si preoccuperà per Salvatore, perché inizierà a pensare che anche suo figlio possa essere al corrente della sua relazione con il capo magazziniere. Nel frattempo, la moglie di Giuseppe prometterà a Tina di non rivedere più Ferraris. Salvatore, invece, all'oscuro di ciò che sta accadendo alla sua famiglia, inizierà a pensare alle vacanze di Natale e gli verrà in mente di trascorrerle con i suoi familiari in Germania.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 3 dicembre: Salvatore sente una conversazione fra Don Saverio e Armando

Mentre suo figlio vorrebbe riunire tutta la sua famiglia all'estero per il periodo di festività in arrivo, Agnese inizierà ad avere dubbi riguardo il suo segreto. Infatti, la sarta de Il Paradiso delle signore si inizierà a chiedere per quanto tempo riuscirà a nascondere la verità a Salvatore, ancora all'oscuro della sua relazione con Armando.

Nel frattempo, però, il barista della Caffetteria sentirà una conversazione fra il capo magazziniere e Don Saverio e, a quel punto, inizierà ad avere dei sospetti sul legame fra Ferraris e sua mamma.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 3/12: Salvatore si arrabbia con Agnese e va via da casa

Dopo avere iniziato ad avere dei sospetti su una possibile relazione fra Agnese e Armando, Salvatore si confiderà con sua sorella Tina.

A quel punto, la cantante non potrà più nascondere la verità a suo fratello e confesserà ciò che sa su sua mamma e il capo magazziniere. Dopo avere scoperto il tradimento di sua mamma con il collega, ai danni di suo papà Giuseppe, il barista della Caffetteria non riuscirà a contenere la rabbia che proverà nei confronti di sua mamma. Pertanto, il giovane Amato andrà via da casa. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Salvatore perdonerà Agnese.