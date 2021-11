Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 23 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Vittorio, per far distrarre Tina, organizzerà una cena a casa sua. Alla serata prenderà parte anche Salvatore, il quale annuncerà di aver iniziato una relazione con Anna. Maria, dopo aver visto una foto su un giornale in cui Rocco si trova con una ragazza, proverà a mettersi in contatto con lui. Con gran stupore, la ricamatrice scoprirà che il fidanzato ha cambiato casa.

Il fatto che non glielo abbia comunicato accrescerà i dubbi della ragazza riguardo la fedeltà del giovane Amato. Marco di Sant'Erasmo incontrerà Gemma al grande magazzino, scoprendo che è una Venere. Armando farà leggere a Stefania un articolo il cui autore è proprio il nipote della contessa. Il pezzo riporta informazioni meschine e poco veritiere riguardo allo sfratto che delle persone hanno dovuto ingiustamente subire. In questo modo la giovane Colombo capirà che il rampollo dei Sant'Erasmo è un giornalista poco corretto e senza scrupoli.

Il Paradiso, episodio 23 novembre: Salvatore annuncia la sua storia con la giovane Imbriani

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 novembre Vittorio organizzerà una serata presso la sua abitazione.

Il dottor Conti vorrebbe far distrarre la sua amica Tina, e proporle di prendere parte ad una sua nuova iniziativa. Alla cena prenderà parte anche Salvatore, il quale coglierà l'occasione per annunciare ai presenti di avere una relazione con Anna.

Il Paradiso, puntata 23/11: Maria sospetta di Rocco

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso trasmessa il 23 novembre svelano che Maria, dopo aver visto una foto su un giornale in cui compaiono Rocco ed una ragazza, risulterà gelosa.

Pertanto cercherà di parlare con il fidanzato per vederci più chiaro. In quel frangente, scoprirà che il giovane Amato ha cambiato alloggio già da tempo. Tuttavia, pur essendo ufficialmente fidanzati, il ragazzo non si è preoccupato di informarla di questa novità. Questo dettaglio accenderà ulteriormente i sospetti della ricamatrice, la quale inizierà a pensare che Rocco possa essersi innamorato di un'altra.

Spoiler de Il Paradiso del 23/11: Marco è un giornalista senza scrupoli

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 23 novembre, Marco di Sant'Erasmo si presenterà al grande magazzino, dove scoprirà che Gemma è una Venere. Al contempo Armando mostrerà a Stefania un articolo scritto proprio dal nipote di Adelaide. L'argomento affrontato dal giovane Sant'Erasmo riguarda lo sfratto ingiusto che alcune persone sono state costrette a subire. Tuttavia la storia riportata da Marco è poco conforme alla realtà dei fatti. Difatti, il ragazzo frequenta Luisa, solo perché è la figlia del difensore di queste povere persone.