Diverse sorprese avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse tra il 22 e il 26 novembre su Rai 1.

Gli spoiler dello sceneggiato annunciano che Armando Ferraris e Agnese Amato si lasceranno andare alla passione. Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), invece, assumerà Marco di Sant'Erasmo al Paradiso Market.

Il Paradiso delle signore, puntate 22-26 novembre: bacio appassionato tra Umberto e Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sulle puntate dal 22 al 26 novembre annunciano inediti colpi di scena. Scendendo nei particolari, Giuseppe comunicherà ai familiari di essere giunto in Germania.

Salvatore e sua sorella appariranno molto emozionati, a differenza di Agnese, che invece ne resterà indifferente. Più tardi, Tina deciderà di sottoporsi all'intervento per la rimozione dei polipi alle corde vocali e fisserà la data per entrare in clinica.

Vittorio, invece, organizzerà una festa a sorpresa per Tina con la complicità del suo team. Salvatore, a questo punto, deciderà di recarsi al party insieme ad Anna.

Umberto scoprirà che Flora si è introdotta di nascosto nel suo studio a Villa Guarnieri. Improvvisamente i due si lasceranno andare a un bacio appassionato, che lascerà entrambi stupiti. Subito il padre di Marta e la stilista concorderanno che è meglio dimenticare quanto è successo tra di loro.

Armando Ferraris e Agnese si lasciano andare alla passione

Nelle puntate de Il Paradiso trasmesse dal 22 al 26 novembre sui teleschermi di Rai 1, Tina rivelerà alla mamma Agnese di aver partecipato a un party del direttore Conti per il lancio della nuova collezione di Flora.

Salvatore, nel frattempo, accompagnerà Anna al suo paese natale.

Per questa ragione, il ragazzo chiederà alla madre e Armando di sostituirlo alla caffetteria. In questo modo, Agnese e il capo magazziniere avranno modo di trascorrere molte ore insieme. Sarà proprio in una di queste occasioni che i due ex amanti si lasceranno andare alla passione. A sorpresa e per puro caso la giovane Tina vedrà i due.

Marco assunto al Paradiso Market grazie a Guarnieri

Allo stesso tempo, Umberto Guarnieri proporrà a Marco di lavorare per la rivista Il Paradiso Market. Neanche a dirlo, il nipote di Adelaide accetterà volentieri l'incarico visto che in questo modo potrà stare ancora più vicino a Gemma. Un'assunzione che non sarà presa a genio da Stefania, la quale non stima il giovane dal punto di vista professionale.

Infine Marcello esprimerà il desiderio di vivere la sua storia d'amore con Ludovica alla luce del sole. Purtroppo la giovane Brancia frenerà l'entusiasmo di Barbieri.