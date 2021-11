Settimana di svolte sentimentali quella de Il Paradiso delle Signore 6 dal 22 al 26 novembre 2021. Le puntate andranno in onda, salvo variazioni di palinsesto, alle 15:55 circa su Rai Uno e in streaming su RaiPlay, dove sono visionabili anche le repliche.

Le anticipazioni della soap Il Paradiso ripartono dall'addio di Giuseppe, che ha lasciato Milano per tornare in Germania. Ciò spingerà Agnese nelle braccia di Armando, con il tanto atteso bacio bramato da tempo da entrambi. Un bacio di sapore diverso sarà quello di Flora e Umberto, dopo che la giovane Ravasi verrà in possesso di una foto di Achille che nasconde un particolare chiave sulla sua misteriosa morte.

Rocco getterà Maria nella disperazione, dopo che la giovane lo vedrà vicino a una bellissima ragazza: l'ha tradita e non vuole più saperne di lei?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22-26 novembre 2021

Giuseppe (Nicola Rignanese) comunica di essere arrivato in Germania. Tina e Salvo sono dispiaciuti, ma lo stesso non di può dire di Agnese (Antonella Attili), che inizia a riflettere sui suoi reali sentimenti.

Maria (Chiara Russo) vede una foto di Rocco (Giancarlo Commare) che lo immortala in compagnia di una bellissima ragazza. La giovane Puglisi è molto gelosa, anche perché il fidanzato non le scrive con regolarità e appare molto distante. Come se non bastasse, scopre che ha cambiato casa senza dirle nulla.

La bella Puglisi prende coraggio e decide di partire per raggiungere Rocco, decisa a scoprire che cosa stia realmente succedendo.

Flora riceve le ultime foto di Achille e scopre qualcosa

Grazie alle preziose informazioni di Cosimo (Alessandro Cosentini), Flora (Lucrezia Massari) è sempre più vicina alla verità sulla morte del padre.

Ad aprirle gli occhi saranno le ultime foto di Achille in possesso di Bergamini. In una di esse, Flora nota uno strano particolare che le gela il sangue.

Adelaide (Vanessa Gravina) è sempre più preoccupata, sicura che il segreto su Achille che condivide con Umberto verrà presto alla luce e che per loro sarà finita.

Agnese e Armando si baciano nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Flora, decisa a indagare su quanto successo al padre, capisce che la chiave del mistero è a villa Guarnieri. Si intrufola nello studio di Umberto, ma viene sorpresa.

A coglierla "con le mani nella marmellata" è proprio il commendatore. Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della settimana 22-26 novembre regalano un colpo di scena: Umberto e Flora si baciano con passione, ormai sopraffatti dall'attrazione che li lega da diverso tempo. Come reagirà Adelaide quando lo verrà a sapere?

Salvatore si è offerto di accompagnare Anna al paese. Agnese è sola e così cerca conforto in Armando, sempre pronto a lenire le sue sofferenze. Un bellissimo bacio tra Agnese e Armando chiuderà la settimana di programmazione della soap opera Il Paradiso delle Signore, bacio che verrà visto da Tina.