Da poco all'interno delle vicende delle soap opera Il Paradiso delle Signore c'è anche l'attrice Valentina Bartolo, che interpreta il personaggio di Veronica Zanatta, compagna di Ezio Colombo.

L'attrice si è raccontata in una recente intervista su Tv Serial. La matrigna di Stefania ha descritto il proprio personaggio come "una donna che ha paura".

In seguito al lutto subito per la perdita del marito, Veronica è stata costretta a crescere la piccola Gemma da sola e con tutte le difficoltà del caso. Nonostante ciò, non ha mai perso la speranza di poter vivere felice affianco al suo compagno Ezio.

Durante l'intervista, l'attrice ha rivelato inoltre che il brindisi fatto durante il suo primo giorno sul set le ha portato fortuna.

Valentina Bartolo, un brindisi il suo primo giorno sul set

Nel corso dell'intervista, l'attrice Valentina Bartolo ha commentato il suo ingresso ne Il Paradiso delle Signore 6 descrivendo l'intero staff come una specie di macchina, in cui ogni singola persona rappresenta un tassello fondamentale per la messa in onda della fiction.

L'attrice che interpreta la moglie di Ezio Colombo ha descritto il suo approccio all'interno del cast raccontando che: "Il suo primo giorno sul set è stata accolta con una bottiglia di champagne". Come visto nelle precedenti puntate infatti, una delle primissime scena della Bartolo coincide con il brindisi che Ezio ha organizzato quando ha portato la sua compagna e la figlia Gemma a vedere la loro nuova casa.

L'attrice che interpreta il personaggio di Veronica si dice fortunata, perché grazie a quel brindisi è riuscita ad affrontare il suo primo giorno di lavoro con gioia e massima serenità.

Veronica fa 'della sua più grande perdita la sua forza'

Il personaggio di Veronica Zanatta sta prendendo pian piano sempre più spazio ne Il Paradiso delle Signore 6.

Veronica non è solamente la compagna di Ezio Colombo, ma anche una madre molto comprensiva nei confronti della sua Gemma. Rimasta vedeva da giovane, Veronica ha dovuto crescere la figlia da sola.

Durante l'intervista infatti, Valentina ha rivelato che: "Come attrice cerco di trattare con molto rispetto questa grande perdita".

Proprio per questo motivo, l'attrice che interpreta Veronica ha detto che il suo personaggio fa "della sua più grande perdita la sua forza".

Fin dal debutto, il suo personaggio ha dato la sensazione di essere una persona aperta al dialogo e anche nei confronti di Stefania ha dimostrato di essere disponibile e curiosa di conoscerla meglio. Per non parlare di Ezio, l'uomo che le ha cambiato la vita dopo il grave lutto.

Nonostante il suo carattere forte però, "Veronica è una donna che ha paura" e teme che il suo rapporto con Ezio possa finire improvvisamente.