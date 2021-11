Quella che è andata in onda lunedì 1° novembre, è stata una puntata del Grande Fratello Vip movimentata, in particolare per un paio di concorrenti. Se Alex Belli è stato preso di mira per l'atteggiamento poco corretto che avrebbe avuto nei confronti di Aldo Montano, Soleil Sorge è stata bersagliata dalle critiche di chi non approva né la sua vicinanza allo 'sposatissimo' attore, né il suo comportamento aggressivo verso l'ex Gianmaria. Come se non bastasse, ad alimentare il malcontento della ragazza, ci hanno pensato le nomination: l'influencer se l'è presa anche con Lulù dopo essere stata votata da tanti vipponi.

Lo sfogo dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Per la seconda volta da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil è stata rimproverata per un'espressione infelice che ha usato davanti alle telecamere. Nel corso della diretta del 1° novembre, infatti, Alfonso Signorini ha spronato la concorrente a chiedere scusa a Gianmaria per averlo paragonato ad uno scarafaggio che butterebbe volentieri nell'acido.

In puntata l'influencer ha cercato di difendersi dicendo che non era affatto sua intenzione paragonare il suo pensiero su Antinolfi alle aggressioni fisiche che molte persone hanno subito, ma il conduttore non ha voluto sentire ragioni e ha preteso le sue scuse. Alla fine del collegamento con lo studio, però, Sorge ha avuto un crollo e a consolarla c'era proprio l'imprenditore che ha offeso in vari modi nei giorni scorsi.

Lo scontro con la principessina del Grande Fratello Vip

Soleil non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha commentato con Gianmaria quanto sia accaduto poche ore prima in diretta tv, ovvero quando Alfonso le ha tirato le orecchie per le parole che ha usato nei confronti dell'ex. L'influencer si è scusata per aver paragonato Antinolfi a uno scarafaggio, ma non ha fatto alcun passo indietro riguardo alla questione acido: la concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito che non intendeva tirare in ballo chi sia stato davvero vittima di un attacco con l'acido.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo non sente il bisogno di chiedere scusa a nessuno.

A far saltare i nervi a Sorge sono state anche le tante nomination che ha ricevuto da parte dei compagni di reality. Sempre chiacchierando con Gianmaria, la giovane di origini americane ha etichettato come false la maggior parte delle motivazioni che i vipponi hanno dato ad Alfonso quando l'hanno votata.

Secondo Soleil gli autori dovrebbero ridurre il budget settimanale perché alcuni inquilini non avrebbero rispettato una regola fondamentale: nominare qualcuno con ragioni valide e non solo per ferire o per mettere a rischio la permanenza nella casa.

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip

Tra le tante cose che hanno fatto storcere il naso a Soleil l'altra sera, c'è anche la nomination che le hanno riservato le principessine Hailé Selassié. Come lei stessa ha ammesso durante la diretta, Sorge non si aspettava che Jessica, Clarissa e Lucrezia la votassero, e non ha perso occasione per farlo presente ad una di loro in modo piuttosto veemente. "Siete tutte carine, tutte sbaciucchiose e poi mi nominate?", ha tuonato l'influencer durante una pausa pubblicitaria.

Lulù ha provato a spiegare che se lei e le sorelle l'hanno votata è stato solo per ricambiare una nomination che loro hanno ricevuto da parte sua la scorsa settimana, ma l'italo-americana non ha voluto sentire ragioni ed ha aggiunto: "Vai a fare la falsa da un'altra parte, non con me". I fan del GF Vip si sono divisi su questo piccolo battibecco: da un lato c'è chi sostiene Soleil e pensa che Lulù l'abbia messa a rischio perché è gelosa del suo legame con Manuel, dall'altro chi crede che Sorge predichi bene e razzoli male.