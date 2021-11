Grandi sorprese per Pierpaolo Pretelli, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 e attualmente tra i concorrenti di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

In queste settimane Pierpaolo sta dimostrando di essere un bravo imitatore e di sapersela cavare bene anche nelle vesti di showman. Le sue performance hanno convinto Mara Venier ad "assumerlo" nella sua domenica in.

Mara Venier fa una sorpresa a Pierpaolo Pretelli in diretta Tv

Il colpo di scena è arrivato nel corso della puntata de La Vita in diretta trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio del 1° novembre, alla quale Pierpaolo ha preso parte nelle vesti di ospite.

L'ex velino di Striscia la notizia ha avuto modo di fare un bilancio della sua esperienza a Tale e Quale Show che si avvia verso il finale di stagione. Il modello ha ammesso di essere soddisfatto dei risultati ottenuti.

Presente in studio anche Mara Venier, la quale ad un certo punto ha spiazzato Pierpaolo, facendo in diretta Tv un annuncio che non è passato inosservato. La conduttrice di Domenica In durante il talk-show di Alberto Matano ha svelato che Pretelli entrerà a far parte del cast del programma domenicale di Rai 1.

Dopo Tale e Quale Show, Pierpaolo approderà a Domenica In sempre su Rai 1

"Finito Tale e Quale, ti voglio a Domenica In", ha affermato Venier, aggiungendo di aver pensato per lui ad un gioco che condurranno insieme nel corso delle prossime puntate della trasmissione domenicale.

Insomma, una sorta di promozione sul campo per Pierpaolo, il quale sta ormai diventando gradualmente un volto noto della Rai. Quando ha scoperto che la sua avventura nella Tv di Stato proseguirà anche dopo Tale e Quale Show, l'ex gieffino non ha trattenuto la sua felicità.

"Ed io che pensavo di essere disoccupato dopo Tale e Quale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mamma, papà mi vedrete ancora su Rai 1", ha esclamato un Pretelli al settimo cielo per la bella sorpresa ricevuta in diretta televisiva da Mara Venier.

I fan di Giulia e Pierpaolo sperano nel matrimonio

In attesa di vederlo all'opera a Domenica In, Pierpaolo si sta concentrando al meglio per portare a termine la sua esperienza nel varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, sostenuto dalla sua amata Giulia Salemi.

Da quando si sono spenti i riflettori del Grande Fratello Vip, i Prelemi sono sempre stati inseparabili e stanno continuando a far sognare i fan, i quali sperano di poterli vedere al più presto uniti in matrimonio.