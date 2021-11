Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi di spicco del momento, costantemente al centro dell'attenzione mediatica sia per la sua vita privata ma anche per la sua carriera. L'attore è reduce dalla fine della sua storia d'amore con Diletta Leotta, la conduttrice sportiva che aveva saputo far breccia nel cuore del tenebroso attore turco. In tanti speravano che il loro amore potesse essere duraturo e che la love story sfociasse per davvero nel matrimonio, ma così non è stato e dopo tale delusione, Can ha scelto di gettarsi a capofitto nel mondo del lavoro e delle fiction.

Finita la love story con Diletta, Can Yaman si dedica alle fiction

Nel dettaglio, le ultimissime riguardanti la vita sentimentale di Can Yaman rivelano che ormai da un po' di tempo, l'attore turco non fa più coppia fissa con la bella Diletta.

Sebbene lui non abbia mai proferito parola su quanto è accaduto e sui motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione, la conduttrice ha confermato in televisione la fine del loro amore, che ha tenuto banco per tutta l'estate sulle varie riviste di Gossip.

Can ha scelto di chiudersi in un religioso silenzio e invece di dare adito al gossip, ha preferito concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo lavoro, dato che sono in programma un bel po' di appuntamenti che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo.

L'attore turco Can Yaman debutta nella sua prima fiction su Canale 5

L'attore turco, infatti, sarà uno dei volti di spicco della prossima stagione televisiva Mediaset ma potrebbe riapprodare anche su Rai 1.

In queste settimane, infatti, Can si sta dedicando alle riprese della nuova fiction dal titolo "Viola come il mare", che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi e che sarà destinata alla prima serata di Canale 5 del 2022.

Un progetto molto atteso dal pubblico che, in queste settimane, ha avuto modo di seguire l'evolversi della situazione e delle riprese, seguendo le stories social di Can e Francesca, che hanno tenuto aggiornati i tantissimi sostenitori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il possibile ritorno di Can Yaman anche su Rai 1

Tuttavia, per Can Yaman potrebbe esserci anche un ritorno in punta di piedi sulle reti Rai, precisamente sull'ammiraglia della televisione di Stato.

L'attore ha recentemente ammesso che ci sarebbero state tante sorprese che lo avrebbero visto protagonista, e non si esclude che una di queste possa avere a che fare con il suo ritorno nella fiction Che Dio ci aiuti, di cui lo scorso anno ha preso parte come guest star.

Gli sceneggiatori della fiction con Elena Sofia Ricci rimasero colpiti dalla bravura e dal successo ottenuto con Can e questo potrebbe spingerli ad affidargli un ruolo fisso nel cast della settima stagione.