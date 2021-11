Le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 stanno appassionando i telespettatori della soap partenopea. Negli ultimi episodi trasmessi sul piccolo schermo, un volto noto è tornato a Palazzo Palladini. Infatti, Nunzio, figlio di Franco Boschi, è rientrato a Napoli per stare vicino alla sua ex fidanzata Chiara, ricoverata in ospedale per un incidente. Nelle prossime puntate che verranno trasmesse in televisione, Franco e Nunzio si scontreranno. Nel frattempo, anche Michele avrà dei problemi familiari da risolvere, perché il giornalista riceverà una notizia improvvisa che gli farà cambiare idea riguardo al trasferimento.

Anche Vittorio e Patrizio avranno questioni da risolvere con Speranza e Clara.

Un posto al sole, spoiler al 10/12: Franco e Nunzio si scontrano

Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 6 al 10 dicembre, gli abitanti di Palazzo Palladini non vivranno giorni tranquilli. Infatti, nonostante il Natale sarà ormai alle porte, per i protagonisti della soap partenopea ci saranno alcuni inconvenienti da risolvere. In particolar modo, Franco Boschi sarà preoccupato per il futuro di suo figlio Nunzio e il marito di Angela e l’ex fidanzato di Chiara avranno un confronto, che li porterà a scontrarsi. Le anticipazioni trapelate sul web non rivelano, però, le motivazioni che porteranno i due uomini a litigare e come finirà fra di loro.

Un posto al sole, prossime puntate: Michele riceve una notizia inaspettata

Nelle puntate di Un posto al sole andate in onda recentemente su Rai 3, Michele e Silvia hanno deciso di separarsi, mentre Rossella ha scelto di fare la specializzazione a Milano, lasciando quindi Napoli. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 6 al 10 dicembre, Michele, che era intenzionato a trasferirsi lontano da Silvia, riceverà una notizia inaspettata.

A quel punto, Saviani dovrà cambiare i suoi piani, restando pertanto a Napoli.

Un posto al sole episodi al 10 dicembre: Vittorio vuole allontanare Speranza

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, verranno trattate anche le vicende sentimentali di Vittorio Del Bue e Patrizio Giordano. Il figlio di Guido deciderà di allontanare Speranza da lui, ma il ragazzo sarà in difficoltà.

Infatti, la parente di Mariella sarà ormai innamorata persa dello speaker radiofonico. Anche per Patrizio non ci saranno momenti sereni. Infatti, il figlio di Ornella sarà intenzionato a trascorrere il Natale in compagnia di Clara, ma qualcosa gli farà cambiare idea. Non resta che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire cosa accadrà agli abitanti di Palazzo Palladini.