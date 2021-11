Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena. Infatti, Michele e Silvia, che sembravano avere superato i loro problemi, dopo il tradimento dell'imprenditrice con Giancarlo, arriveranno al limite. Nel frattempo, anche fra Marina e Fabrizio le cose non andranno per il verso giusto, perché l’imprenditore avrà nuovamente problemi con il pastificio e con il lancio commerciale di un nuovo formato di pasta. Renato, invece, sarà preoccupato per suo figlio Niko, ormai legato professionalmente ad Alberto e il fidanzato di Susanna inizierà a fidarsi di Palladini, nonostante suo papà nutra dei sospetti sul suo conto.

Un posto al sole, trame al 3 dicembre: Michele e Silvia sono in crisi

Michele Saviani e sua moglie Silvia non riusciranno a trovare un punto di incontro. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, i genitori di Rossella, arriveranno al limite della loro crisi coniugale e la loro figlia dovrà fare i conti con quanto succederà fra di loro. Nel frattempo, il giornalista e la proprietaria di Caffè Vulcano prenderanno una decisione che avrà forti ripercussioni su Rossella. A quel punto, la ragazza dovrà gestire l’emotività sul suo luogo di lavoro in ospedale, mentre a casa faticherà ad essere serena.

Un posto al sole, episodi al 3 dicembre: Marina prova a gestire l’inquietudine di Fabrizio

Fra Marina e Fabrizio le cose non andranno per il verso giusto. Infatti, nei prossimi episodi di Un posto al sole, Rosato avrà ancora problemi sul lavoro e al pastificio ci sarà un grave problema da risolvere. Le beghe in azienda causeranno malumori nel compagno di Marina e, a quel punto, Giordano proverà a tenere sotto controllo l’inquietudine dell’imprenditore.

Nel frattempo, la cognata di Raffaele proverà a calmare Fabrizio, che sarà molto nervoso per un problema sul lancio del nuovo formato di pasta.

Un posto al sole, spoiler al 3 dicembre: Renato è indispettito per la collaborazione di Niko con Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, verranno trattate le vicende di Niko Poggi che, recentemente, ha iniziato a collaborare con Alberto.

Il figlio di Tancredi, attualmente, non ha molta stima da parte degli abitanti di Palazzo Palladini, per via dei suoi trascorsi. In particolar modo, Renato non vedrà di buon occhio che suo figlio lavori accanto ad Alberto. Mentre suo papà controllerà la situazione, non fidandosi di Alberto, Niko sembrerà invece dare credito a Palladini. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Alberto metterà nei guai Niko o se riusciranno a lavorare insieme serenamente.