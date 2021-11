Sta per iniziare la nuova e ultima stagione di Una vita, che in Italia continuerà a essere trasmessa su Canale 5 fino all'estate 2022, per poi lasciare spazio alla soap Dos Vidas, della quale Mediaset ha acquistato i crediti.

Che cosa succederà agli abitanti di Acacias 38? Le anticipazioni raccontano che arriverà una notizia destinata a cambiare per sempre le loro esistenze, ossia l'avvento della guerra.

Nel frattempo, si avvicina un periodo drammatico a casa Palacios: Lolita ha scoperto di avere una malattia che non le lascerà scampo, ma Antonito è deciso a trovare un luminare per tentare di curarla.

Una Vita, nuove anticipazioni: tempi bui ad Acacias 38

Dopo il salto temporale che proietterà Acacias avanti di qualche anno, si scoprirà che Felicia è morta in circostanze misteriose e che Marcos sarà impegnato a indagare sulle reali cause del suo decesso. Il suo ristorante finirà nelle mani criminali della famiglia Olmedo che, tuttavia, si deciderà a tornare sulla retta via per il bene del nipote Miguel.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una Vita, tornerà Arantxa. La donna accetterà finalmente di fidanzarsi con Cesareo e i due si prepareranno per trasferirsi nei Paesi Baschi. Genoveva, invece, continuerà la sua pericolosa alleanza con Natalia, colei che distruggerà il matrimonio di Lolita e Antonito, facendo capitolare il giovane Palacios.

Nel quartierino scenderà il gelo quando, sul periodico della sera, i vicini leggeranno la notizia dell'avvento della guerra in Europa.

Lolita sta per morire, spoiler Una Vita

La prognosi di Lolita è nefasta, purtroppo i suoi malesseri sono dovuti a una malattia incurabile. Antonito, disposto a tutto per salvarla, cerca l'aiuto di Ramón y Cajal, premio Nobel per la medicina.

Solo lui può dare una speranza alla sua povera moglie.

Casado però non sarà ottimista e, con la morte nel cuore, dirà a Natalia di prendersi cura di Moncho e Antonito quando lei non ci sarà più, ormai rassegnata al proprio destino.

Continuando con le nuovissime anticipazioni di Una Vita, Genoveva non si rassegnerà all'idea di aver perso l'amore di Felipe e sguinzaglia le sue spie per sapere dove si trovi l'avvocato.

Il suo interesse farà infuriare Aurelio, che comincerà a pianificare la sua tremenda vendetta.

Santiago Ramón y Cajal informa Antoñito dell'esistenza di un trattamento sperimentale che potrebbe curare Lolita. Mossa da un'ultima speranza di guarire e di vivere ancora accanto al figlio e al marito, Casado accetta di sottoporsi alla terapia, consapevole dei rischi che comporta. Il giovane Palacios e la moglie, in questa difficile prova da superare, si riconcilieranno con grande rabbia di Natalia.