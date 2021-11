Nel 2022 potrebbero esserci degli importanti cambi di programmazione per quanto riguarda la rete ammiraglia Rai. Occhi puntati in primis su quelle che saranno le sorti della domenica pomeriggio, dove ormai da ben quattro anni di fila spadroneggia Mara Venier con il suo talk show Domenica In. La conduttrice veneta, in una serie di interviste, ha ammesso che questa dovrebbe essere la sua ultima edizione di sempre al timone dello show domenicale, dato che sente l'esigenza e il bisogno di poter fare altro.

Mara Venier verso l'addio a Domenica In: cambio programmazione Rai 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione più importante ed eclatante della stagione tv Rai 2022, potrebbe riguardare la conduttrice Mara Venier la quale andrebbe verso l'addio alla sua amata Domenica In.

La conduttrice veneta nel corso di una serie di interviste di qualche settimana fa, ha ribadito che quello con il talk show del dì festa di Rai 1 è un impegno decisamente "gravoso" per lei, dato che le porterebbe via un bel po' di energie e arrivata alla sua età, la "zia Mara", ha ammesso di volersi dedicare anche ad altro.

Tuttavia, le dichiarazioni della presentatrice non hanno nulla a che vedere con un addio alla televisione, dato che Mara ha ammesso che le piacerebbe poter fare anche qualcosa di diverso dopo Domenica In.

La conduttrice potrebbe uscire di scena da Domenica In

Sta di fatto che, la conduttrice veneta che quest'anno festeggia il suo primato assoluto alla guida del programma Rai con ben quattordici edizioni, ha ammesso la sua volontà di "lasciare le redini" della domenica pomeriggio.

A tal proposito, in queste ultime ore, anche l'esperto di televisione Mauro Coruzzi (in arte Platinette) si è espresso sul caso Venier ed ha ammesso che sarà sicuramente difficile immaginare una domenica pomeriggio senza l'amata zia.

"Diventa difficile pensare a cosa succederà dopo di lei", ha scritto Coruzzi in una sua rubrica sul mondo della televisione.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane e in vista dei palinsesti Rai del 2022, va detto che quest'anno Domenica In sta facendo grande fatica ad imporsi nella sfida auditel del pomeriggio festivo.

Calano gli ascolti di Domenica In contro Amici 21

Lo scorso anno, infatti, Mara Venier dominava la scena auditel contro le soap opera che venivano trasmesse su Canale 5 nella stessa fascia oraria ma quest'anno non va così.

Con Amici 21 e Verissimo, la sfida è diventata a dir poco ardua e gli ascolti di Domenica In sono calati notevolmente.

Questa domenica 31 ottobre, ad esempio, mentre Maria De Filippi ha totalizzato più del 20% di share con il suo talent show, Mara Venier si è fermata ad una media del 15,80% nella prima parte, 14,20% nella seconda e appena il 13,80% nella terza parte.