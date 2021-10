Nelle prossime puntate di Una vita in onda dall’8-14 novembre 2021 Felipe avrà un peggioramento improvviso e Genoveva approfitterà della situazione. Salmeron sta ingannando l'avvocato, privo di memoria, fingendosi buona e amorevole. Felipe, davanti a tanta dedizione, si sta riscoprendo innamorato di lei, nonostante non rammenti nulla. Quale occasione migliore per eliminare ogni ombra nel passato per Genoveva? Peccato che Fabiana intralci i suoi piani.

Nel frattempo, ci sarà parecchio trambusto a casa di Felicia. Dopo aver rifiutato la proposta di Marcos di diventare sua moglie, chiederà alla figlia un sacrificio per il bene della loro famiglia.

Di seguito, le anticipazioni dettagliate.

Anticipazioni Una Vita: Laura tenta di uccidere Felipe

Velasco ha ordinato a Laura di uccidere Alvarez Hermoso, cosa che avrebbe già dovuto fare da tempo. Il suo obiettivo è quello di liberarsi del rivale in amore per avere le attenzioni di Genoveva. Anche questa volta, però, il suo piano fallirà. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Laura verrà fermata in tempo da Salmeron prima che soffochi con il cuscino l'avvocato.

Genoveva non la denuncerà alla polizia, ma in cambio le chiederà di proteggerla dalla furia di Velasco, ormai diventata incontrollabile. Nel frattempo, Felicia spezzerà il cuore di Marcos respingendo la proposta di matrimonio.

Felicia, non avendo più motivi per restare nel quartierino, proporrà alla figlia Camino di lasciare con lei Acacias per raggiungere Santander, ma ricevendo risposta negativa.

La giovane Pasamar ha ancora troppo risentimento nei suoi confronti.

Fabiana racconta la verità a Felipe

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda dall'8 al 14 novembre su Canale 5, Genoveva sorprenderà Fabiana al capezzale di Felipe, intenta a raccontargli gli avvenimenti più significativi del suo passato.

Genoveva temerà il peggio: cosa succederebbe se si ricordasse tutte le sue malefatte? A quel punto, le verrà una malvagia idea per risolvere le cose.

Alvarez Hermoso spedito in una casa di cura, spoiler Una Vita

Velasco, venuto a sapere che Felipe è ancora vivo, andrà su tutte le furie. Dopo essersi arrabbiato con Genoveva per le sue continue reticenze, sfogherà tutta la frustrazione su Laura.

Infine, negli episodi di Una Vita che saranno trasmessi su Canale 5 dall'8 al 14 novembre 2021, le condizioni di salute di Felipe subiranno un improvviso peggioramento. Genoveva, cogliendo la palla al balzo, farà in modo che finisca in una casa di cura.

In questo modo, nessuno potrà interferire con lui e raccontargli scomode verità.