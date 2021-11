Tra i volti di Uomini e donne trono over che continuano a essere al centro dell'attenzione vi è sicuramente Biagio, che a distanza di anni dal suo arrivo in trasmissione, è ancora alla ricerca del grande amore della sua vita. In queste ultime settimane, Biagio si è ritrovato al centro delle polemiche dopo aver fatto il conto di tutti i soldi spesi per le uscite con le varie dame, scatenando la rabbia delle donne e anche accese critiche sul web. A spezzare una lancia a favore di Biagio ci ha pensato suo figlio, che ha raccontato del rapporto con il padre e anche del proprio ambito privato, svelando di essere un ragazzo omosessuale.

Biagio al centro delle polemiche a Uomini e donne over

Nel dettaglio, Biagio durante le ultime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5, si è lamentato delle dame che ha conosciuto nel corso di questo percorso, rivelando di sentirsi preso in giro.

A tal proposito, Biagio è arrivato a fare il conto dei soldi spesi per le varie dame tra cene, aperitivi e gelati: un conto che supera i 1000 euro e che ha scatenato un vespaio di polemiche.

In tanti, sul web e sui social, hanno tacciato Biagio di essere stato poco elegante nei confronti delle sue ex dame, arrivando a rinfacciare loro i soldi spese per le varie uscite.

Il figlio di Biagio si racconta e parla di come il padre ha vissuto la sua omosessualità

In queste ore, però, a spezzare una lancia a favore del cavaliere ci ha pensato suo figlio, che in una recente intervista al magazine di Uomini e donne, ha parlato del suo rapporto con il padre, rimasto vedovo da diversi anni e ha parlato anche della sua relazione con un altro ragazzo.

"Papà non ha mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa relazione", ha svelato il giovane Giuliano, figlio di Biagio, aggiungendo che suo padre è un uomo molto moderno.

Insomma Biagio è stato un padre a dir poco esemplare per i suoi figli e in particolar modo per Giuliano, che ha sempre appoggiato e sostenuto in tutte le sue scelte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giudizio di Giuliano sul percorso di Biagio a Uomini e donne

In merito al percorso che Biagio sta affrontando in trasmissione da Maria De Filippi, il ragazzo non ha nascosto che, spesso, suo padre ha delle difficoltà a esprimersi e quindi a farsi comprendere dal pubblico e dalle dame che sceglie di frequentare.

Tuttavia, Giuliano ha precisato di non credere affatto che suo padre sia lì per prendere in giro le donne che frequenta, aggiungendo che è un uomo molto sincero e tende a dire sempre quello che pensa, senza alcun tipo di esitazioni e senza fare sconti a nessuno.

Giuliano, si dice dispiaciuto per il fatto che suo padre non convinca le dame, anche se ha ammesso che qualche volta egli ha fatto degli scivoloni.