Isabella Ricci è una delle single più amate di Uomini e Donne. Recentemente, Giorgio Manetti aveva espresso parole di apprezzamento nei confronti della dama romana e anche Isabella aveva dichiarato recentemente di volere conoscere l'ex fidanzato di Gemma Galgani e di desiderare di uscire a cena con lui. Recentemente, l'ex cavaliere fiorentino ha iniziato a seguire sui social Ricci e ha anche messo cuoricini di apprezzamento sotto alle foto condivise dalla dama del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, sull'account Instagram di Isabella Ricci compare il 'segui' di Giorgio Manetti

Isabella Ricci, durante l'estate del 2021, ha aperto un account su Instagram. Lo sbarco della dama del parterre di Canale 5 sui social è stato oggetto di polemiche nelle ultime puntate di Uomini e donne, andate in onda in televisione. Recentemente, Giorgio Manetti, ex fidanzato storico di Gemma Galgani, ha iniziato a seguire Isabella. Oltre ad avere messo il 'segui' sul profilo della single romana, l'ex cavaliere del parterre di Maria De Filippi ha anche messo cuoricini di apprezzamento sotto alcuni scatti pubblicati da Ricci.

Uomini e Donne: Isabella Ricci e Giorgio Manetti si apprezzano

Attualmente, Giorgio Manetti è tornato single, dopo avere terminato la sua relazione con la sua compagna Caterina.

Nel corso di una recente intervista, l'ex fidanzato della dama torinese ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di Isabella. Infatti, l'ex cavaliere toscano ha detto che, fra le dame presenti in studio nella nuova edizione di Uomini e Donne, gli sarebbe piaciuta in particolar modo Ricci, per la sua classe ed eleganza.

Sentendo le parole di Manetti, anche Isabella ha replicato alle dichiarazioni dell'ex di Galgani. Infatti, la dama romana ha detto di volere uscire a cena con Giorgio, perché avrebbe piacere di conoscerlo.

Giorgio Manetti potrebbe corteggiare Isabella Ricci a Uomini e Donne

Dopo avere espresso entrambi parole di apprezzamento, potrebbe essere ipotizzabile che Giorgio decida di tornare in studio per corteggiare Isabella.

Al momento, però, non sembrerebbe trapelata ancora nessuna informazione sulla presenza del cavaliere toscano nelle nuove registrazioni. Inoltre, non sono trapelate ancora dichiarazioni da parte dell'imprenditrice romana sul fatto che l'ex fidanzato di Gemma abbia iniziato a seguirla su Instagram. Non resta che attendere la prossima mossa di Giorgio Manetti, per scoprire se tornerà a Uomini e Donne per corteggiare Isabella o se continuerà solamente a seguirla sui social e a mettere solo cuoricini di apprezzamento sotto agli scatti pubblicati dalla dama.