Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 29 novembre al 3 dicembre, verrà dato ampio spazio al personaggio di Rossella.

La ragazza sarà molto in ansia all'idea di dover lasciare Napoli per studio ma, in seguito, tale pensiero passerà in secondo piano, dinanzi ad un problema molto più grave. La giovane dottoressa, infatti, si troverà nel bel mezzo della separazione dei suoi genitori, che questa volta sembrerà essere definitiva e incontrovertibile.

Le anticipazioni rivelano inoltre che Ross si schiererà totalmente dalla parte di suo padre, mentre attaccherà sua madre molto duramente, al punto da arrivare a farle una proposta sconvolgente.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre: Silvia e Michele si separano

Rossella (Giorgia Gianetiempo) deciderà di trasferirsi a Milano per portare avanti la specializzazione in genetica, ma sarà totalmente all'oscuro di quello che sta succedendo ai suoi genitori. I due, dopo essersi confrontati, capiranno che è giunto il momento di porre fine alla loro relazione.

Le anticipazioni non rivelano molto a riguardo ma, a quanto pare, i due avranno un confronto civile che li porterà a capire che è inutile portare avanti la loro relazione. Quando la giovane Graziani verrà a conoscenza di questa terribile novità, non potrà fare a meno di sentirsi in colpa. Quest'ultima, infatti, penserà che la sua prossima partenza abbia contribuito a spingere i suoi genitori a fare una scelta così drastica.

Upas, trame 29 novembre - 3 dicembre: i sensi di colpa di Rossella

Rossella, convinta che i suoi genitori si fossero chiariti, adesso si troverà invece a far fronte alla loro separazione. Michele (Alberto Rossi) però la conforterà in tutti i modi, chiarendole che lei non ha alcuna colpa, visto che lui e Silvia (Luisa Amatucci) erano, oramai, giunti ad un punto di non ritorno.

La giovane dottoressa cercherà di mantenere la calma necessaria sul lavoro ma, a casa, sarà sempre più nervosa e insofferente. Un giorno, dopo aver affrontato una difficile giornata in reparto, Rossella tornerà a casa e troverà Michele intento a trovare, al computer, una nuova sistemazione. Vedere suo padre alle prese con la ricerca di un nuovo alloggio le causerà un crollo emotivo e la porterà ad avere uno scatto di ira.

Un posto al sole, puntate dicembre: Rossella vuole che sua madre vada via

Rossella indirizzerà tutta la sua rabbia verso la madre. La ragazza, infatti, si rivolgerà a Silvia e le intimerà di lasciare il loro appartamento. A detta di Ross, sua madre è l'unica responsabile di questa situazione incresciosa e, di conseguenza, deve essere lei ad andare via e non Michele.

La giovane, inoltre, aggiungerà, che sua madre ha già una sistemazione pronta, le basterà infatti andare a vivere con l'uomo con cui ha una relazione. Le anticipazioni non rivelano cosa farà Silvia: è difficile capire se la donna deciderà di andare via o se, magari, l'intervento di Michele placherà gli animi. Sta di fatto che la donna, fortemente legata a sua figlia, resterà profondamente ferita dalle sue dure parole di accusa.