Dal prossimo lunedì 23 dicembre ci saranno delle variazioni del palinsesto di Rete 4 che porteranno alla messa in onda de La Promessa anche nella fascia mattutina, con le repliche delle puntate trasmesse nel preserale.

Cambiamenti anche per Tempesta d'amore, la soap opera tedesca che si ritroverà a prendere il posto di Mattino 4 in daytime, slittando così nello slot orario delle 10:50.

La Promessa anche al mattino: cambio programmazione tv dal 23 dicembre

Il palinsesto tv di Rete 4 subirà dei cambiamenti a partire dal 23 dicembre e per tutto il periodo natalizio.

Nella mattinata, infatti, non ci sarà il tradizionale appuntamento con Mattino 4, il talk show condotto da Roberto Poletti e Federica Panicucci, che si fermerà per lo stop natalizio.

Alle 6:50 andrà in onda la soap Love is in the air, dopodiché alle 7:50 ci sarà spazio per una new entry nel palinsesto mattutino di Rete 4: si tratta de La Promessa, la soap opera spagnola che da qualche mese ha lasciato definitivamente Canale 5.

Al mattino saranno riproposte le repliche delle precedenti puntate della serie incentrata sulle vicende di Jana e Manuel, mentre nel preserale alle 19:45 proseguirà l'appuntamento in prima visione assoluta con le puntate inedite della terza stagione.

Slitta Tempesta d'amore al mattino da lunedì 23/12

A seguire alle 8:50 andrà in onda il consueto doppio appuntamento con Terra amara, la fortunata soap opera turca che continua a registrare ottimi ascolti anche in replica su Rete 4. Le due puntate della soap con Zuleyha e Yilmaz, in programma fino alle 10:50, faranno slittare l'orario di inizio di Tempesta d'amore.

L'appuntamento con la soap tedesca, per tutto il periodo delle festività natalizie, risulta in palinsesto nella fascia oraria delle 10:50, occupando così lo slot orario del talk show condotto da Panicucci e Poletti, che tornerà in onda direttamente a gennaio 2025.

Crescono gli ascolti di Rete 4 con le soap trasmesse al mattino

Intanto Rete 4 si gode il successo degli ascolti mattutini dopo aver puntato sulla messa in onda delle soap che hanno saputo intercettare in primis il pubblico femminile.

La doppia puntata quotidiana di Terra amara si è rivelata un successo, con una media auditel di circa 350 mila spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 6 e il 7,50%.

Ottimi ascolti anche per Tempesta d'amore che, con il passaggio al mattino, si è assestata su una media di circa 300 mila appassionati al giorno, riuscendo a superare sempre la soglia del 6%, con punte che arrivano anche al 7,50%.