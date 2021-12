L'amicizia speciale tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni nata al GFVip è caratterizzata da alti e bassi. Dopo il riavvicinamento con l'ex tronista di Uomini e Donne, l'imprenditore campano ha sollevato alcune perplessità durante una chiacchierata con Soleil Sorge. Secondo quest'ultima, la 19enne non sarebbe realmente interessata al coinquilino se non dal punto di vista fisico.

Le paure di Antinolfi

Nelle scorse settimane, Sophie e Gianmaria avevano deciso di mettere un punto alla loro conoscenza. Addirittura, l'ex tronista di Uomini e Donne era arrivata a insultare l'imprenditore nel corso di una discussione post-puntata.

Da qualche giorno, però, tra i due "vipponi" sembra essere tornato il sereno. In particolare, è stata Codegoni a fare il primo passo verso il coinquilino: sotto le lenzuola la 19enne si è lasciata andare a baci e coccole con il 36enne. Lo scorso sabato, durante la festa organizzata dagli autori, Sophie ha dato un bacio passionale a Gianmaria. Nonostante tutto, il diretto interessato è apparso perplesso. Parlando con Soleil, l'imprenditore ha ammesso di non comprendere quello che sta accadendo: "La mia sensazione è che lei non voglia aprirsi per paura di andare oltre". Il diretto interessata ha riferito che riesce a parlare con tutti i suoi coinquilini mentre con Sophie non c'è dialogo, ma solo attrazione fisica.

Il commento di Sorge

Dopo avere ascoltato il coinquilino, Soleil Sorge ha fornito la sua opinione. Scendendo nel dettaglio, l'influencer italo-americana non ha risparmiato critiche nei confronti di Codegoni: "Ti parla solo di social e serie tv". A detta della 27enne, Sophie è stata chiara verso Gianmaria: non vuole nessuna relazione, quindi il 36enne non deve farsi dei castelli su un'ipotetica relazione con l'ex tronista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, Sorge ha fatto notare al coinquilino che in un momento di rabbia, Codegoni è arrivata a insultarlo senza avere dei validi motivi: "Non c'è quel tipo di affinità".

Soleil ha riconosciuto che tra Sophie e Gianmaria c'è una grande attrazione fisica, ma poi non ci sono le basi per costruire un rapporto solido. Infine, la diretta interessata ha cercato di spiegare che, se da parte di entrambi non è scattata la scintilla nelle scorse settimane probabilmente non scatterà in futuro.

Gianmaria: 'Da parte mia non me ne frega più niente'

Gianmaria Antinolfi ha rivelato che dopo l'ultima discussione avuta con Sophie Codegoni, ci aveva messo una pietra sopra: "Da parte mia non me ne frega più niente". A tal proposito il diretto interessato si è domandato perché la 19enne abbia cambiato opinione su di lui. Secondo il 36enne, due persone che non hanno dialogo non possono avere una storia lontano dai riflettori. L'imprenditore ha sottolineato che tra lui e la coinquilina c'è una grande attrazione, ma vorrebbe qualcosa di più.

Infine, Gianmaria ha ribadito di essere interessato a Sophie ma spesso si sente a disagio: "Fosse per me stavamo abbracciati tutto il giorno".