Nella giornata di martedì 9 novembre Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi al GFVip hanno deciso di darsi una nuova possibilità. I due coinquilini, dopo avere avuto una lunga chiacchierata, hanno deciso di essere di nuovo amici. Secondo Sophie Codegoni e Alex Belli, però, il sereno tra i due potrebbe non durare molto dal momento che si sono accusati entrambi di cose molto gravi.

La 'tregua'

Nel pomeriggio di martedì, Gianmaria ha cercato un riavvicinamento con Soleil. Nel dettaglio, il 36enne campano ha invitato la coinquilina ed ex fidanzata a instaurare un rapporto di amicizia.

Sebbene all'inizio la 27enne italo-americana sia apparsa titubante, alla fine ha deciso di dare una possibilità all'imprenditore: "Mi spaventa la tua incoerenza". A quel punto Antinolfi ha chiesto alla coinquilina di essere "amici in prova".

Dopo essersi scambiati una stretta di mano, i due concorrenti del GFVip hanno trascorso tutta la notte a parlare di libri, film, rapporti del passato e del presente. Lo stesso Gianmaria ha ammesso di volere molto bene a Soleil e si è scusato nuovamente per gli errori del passato. Scuse che sono state accettate dalla diretta interessata.

Il commento di Sophie e Alex

Il riavvicinamento del duo Sorge-Antinolfi, sembra non essere ben visto da Sophie Codegoni e Alex Belli.

In particolare, l'ex tronista di Uomini e Donne ha sostenuto che Gianmaria quando è in nomination cerca sempre una "tregua" con lei o con Soleil. Secondo il pensiero della 19enne, il coinquilino avrebbe messo in atto l'ennesima strategia per salvarsi al televoto. Non contenta, Sophie ha chiosato: "Non trovo coerenza nel vederli così dopo tutto quello che si sono detti".

La ragazza ha precisato che dalla bocca di Soleil e di Gianmaria, sono uscite delle parole grosse. Dunque, il riavvicinamento potrebbe non essere così reale.

A fare eco alle dichiarazioni di Codegoni ci ha pensato Belli. L'attore si è detto contento per il rapporto ritrovato dai due coinquilini, al tempo stesso ha sollevato dubbi.

A tale proposito Alex ha criticato l'atteggiamento di Soleil: "Mi stupisco di lei sinceramente".

La reazione del web

Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso il loro giudizio. A quanto pare, il sereno tra Soleil e Gianmaria è stato molto apprezzato. Al contrario, alcuni utenti hanno sostenuto che Sophie e Alex siano gelosi del riavvicinamento del duo Sorge-Antinolfi. Stando al pensiero di un telespettatore, l'attore si sentirebbe messo in disparte dalla 27enne italo-americana. Anche Codegoni dopo avere allontanato Gianmaria potrebbe essere infastidita da questo riavvicinamento all'ex dell'imprenditore campano.