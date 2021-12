Lunedì 13 dicembre al Paradiso delle signore 6 inizierà una nuova ed emozionante settimana e secondo le anticipazioni della puntata gli occhi saranno puntati su Tina che rinuncerà all'intervento per stare più vicina ad Agnese. Salvatore, invece, nonostante il malore della donna continuerà ad essere molto duro e Anna non approverà il suo atteggiamento, tanto che preferirà allontanarsi dal suo fidanzato. Nel frattempo, Flora non riuscirà a smettere di pensare a suo padre e racconterà a Ludovica quello che ha scoperto sui Guarnieri. Infine, Don Saverio avrà il sostegno di Conti per aiutare le persone meno fortunate, mentre Agnese si aprirà con Vittorio e gli dirà che suo marito ha un'altra famiglia.

Tina sarà preoccupata per Agnese e rifletterà sull'intervento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di lunedì, 13 dicembre, annunciano che per Tina arriverà il momento di fare una scelta molto difficile. Il malore di Agnese non lascerà indifferente sua figlia che rifletterà molto sull'operazione: il medico le ha detto chiaramente che senza l'intervento non avrà possibilità di riacquistare la sua voce, eppure la cantante non se la sentirà di fare questo passo sapendo che sua madre non sta bene. Per il momento, Tina darà più importanza alla salute di Agnese e deciderà di rinunciare all'operazione alle corde vocali.

Salvatore farà allontanare Anna a causa dei suoi modi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 13 dicembre vedrà protagonista anche Salvatore che al contrario di sua sorella continuerà a tenere alto il muro che lo separa da sua madre. Anna non apprezzerà affatto l'atteggiamento severo del suo fidanzato nei confronti di Agnese e si allontanerà da lui.

Nel frattempo, in occasione del Natale alle porte, Vittorio Conti sosterrà un progetto di Don Saverio per i poveri del centro di aiuto che rischia di chiudere.

Vittorio ascolterà Agnese: anticipazioni puntata di lunedì 13 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 13 dicembre rivelano che Flora non riuscirà a rinunciare alle sua indagini sulla scomparsa di Achille Ravasi.

Il pensiero della scomparsa di suo padre continuerà a tormentare la stilista che continuerà le sue ricerche e parlerà con Ludovica di quanto ha scoperto sui Guarnieri. Infine, Vittorio si rivelerà ancora una volta una presenza preziosa nella vita di Agnese che deciderà di aprire il suo cuore al direttore del Paradiso delle signore, raccontandogli tutto quello che ha sconvolto la sua vita nelle ultime settimane. La signora Amato confiderà a Conti che Giuseppe ha un'altra famiglia in Germania e ha lasciato Milano per questo motivo.