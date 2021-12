Venerdì 10 dicembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Alfonso Signorini. Al termine della trasmissione, i concorrenti hanno appreso che il programma non terminerà più il 13 dicembre, bensì lunedì 14 marzo.

Non è stata una serata facile per Alex Belli, al quale sono state mostrate delle foto che ritraevano sua moglie Delia Duran in atteggiamenti complici con un altro uomo. L'attore dopo la puntata ha continuato a riflettere sulla situazione, affermando che se non dovesse uscire si vedrebbe costretto a contattare la consorte per dirle che la loro relazione è finita.

Grande Fratello Vip, Alex Belli e la reazione post-puntata

Dopo aver visto le immagini di Delia Duran insieme ad un altro uomo, Alex Belli è in preda alla confusione. Una condizione che si è accentuata nel momento in cui ha appreso che il GF Vip terminerà il 14 marzo e non più il 13 dicembre.

L'attore emiliano da un lato vorrebbe continuare a portare avanti il suo percorso nella casa più spiata d'Italia, dall'altro invece non esclude che possa lasciare anzitempo il reality per sistemare le cose con la moglie soprattutto dopo il triangolo sentimentale che si è venuto a creare e che vede coinvolta anche Soleil.

Nel post-puntata, Belli si è sfogato con Sorge dicendole: "O esco e vado a sistemare le cose, oppure chiamo Delia per dirle che la nostra storia è finita".

Alex, dopo quest'affermazione, ha ribadito che quanto accaduto con Soleil in casa è qualcosa di reale, e per questo motivo non c'è nulla di cui vergognarsi: "È molto forte quello che provo per te - ha detto Belli rivolgendosi a Sorge - ma è molto forte anche quello che provo per Delia".

Soleil non ha preso molto bene il ragionamento di Alex, e gli ha risposto: "Se vuoi posso esserci per te ma, se vuoi dare dei messaggi alle persone, vallo a fare altrove".

Dunque, interpretando le parole dell'influencer italo-americana, sembra che a suo parere se Belli ha qualcosa da chiarire con Delia, allora deve farlo al di fuori del GF Vip.

I due concorrenti si sono poi chiesti se è questo il percorso che si erano prefissati di seguire quando hanno iniziato l'avventura all'interno della casa di Cinecittà.

Alex ha poi detto a Soleil che dovrà continuare a portare avanti la sua esperienza anche se lui dovesse andar via.

Alex commenta le immagini di Delia con un altro uomo

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 10 dicembre, Belli è stato lasciato da solo in salone. Qui gli sono state mostrate delle foto che ritraevano Delia Duran mentre baciava un altro uomo. Il concorrente parmense ha reagito con calma e fermezza, dicendo: "Questi baci sono finti come le banconote da due euro. Devi farmi vedere ben altro Delia per farmi ingelosire".

L'attore quindi ritiene che la moglie si sia scambiata quei baci solo per essere immortalata dai paparazzi e per far ingelosire il marito. Questi sostiene anche che Delia non si stia comportando con sincerità, al contrario di lui: "Io dentro la casa vivo la mia realtà e sono vero - ha sottolineato Alex - Quando sei vera, vinci - ha proseguito rivolgendosi direttamente alla consorte - Ti invito a venire qui".