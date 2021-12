Il Paradiso delle Signore sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nelle puntate della fiction, attualmente in onda sul piccolo schermo, ci sono le vicende legate alla morte di Achille Ravasi. Flora, figlia del marito della contessa Adelaide, è tornata dagli Stati Uniti ed è andata a vivere a Villa Guarnieri, insieme alla contessa e a Umberto, per scoprire qualcosa in più sul decesso di suo padre. Lucrezia Massari, che interpreta il ruolo della stilista dell'atelier, in una recente intervista ha parlato del suo personaggio e di quello che accadrà prossimamente in televisione.

Il Paradiso delle signore: l'attrazione di Flora per Umberto è finta

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore, Flora è andata nell'ufficio di Umberto, per frugare nei cassetti della sua scrivania. L'intento di Gentile era quello di trovare qualcosa relativo a suo papà, in modo da incastrare l'imprenditore e Adelaide. Purtroppo, però, Guarnieri aveva sorpreso la stilista e, pertanto, Flora aveva dovuto inventare una scusa per non destare sospetti. A quel punto, la figlia di Achille Ravasi aveva finto un'attrazione per Umberto e, avvicinandosi a lui, l'aveva baciato. A tal proposito, Lucrezia Massari ha dichiarato: "Si è quindi dovuta ingegnare per non essere scoperta, con questa falsa attrazione che vedremo a cosa porterà".

Il Paradiso delle signore: Flora sa che può estorcere più informazioni su Achille da Umberto

Parlando del legame fra Umberto e Flora, Lucrezia Massari ha proseguito, rivelando che il suo personaggio ha capito che da Guarnieri può estorcere più informazioni su suo padre rispetto alla contessa. Secondo l'attrice, infatti, Adelaide è un pezzo di ghiaccio e, pertanto, ha iniziato ad avvicinarsi al papà di Marta.

In merito al decesso di Achille, Gentile continuerà ad indagare sul passato di Ravasi e dei Guarnieri. A tal proposito, l'interprete della stilista de Il Paradiso delle signore ha confidato: ''Sta iniziando a capire che c'è qualcosa di strano. E posso dirti che succederanno un po' di cose''.

Il Paradiso delle signore: ci sarà una finta quiete fra Flora e Adelaide

Lucrezia Massari ha inoltre spiegato che fra il suo personaggio e quello di Adelaide ci sarà una finta quiete e le due coinquiline si lanceranno delle frecciatine con Umberto nel mezzo. In merito a quanto accadrà prossimamente, l'interprete di Flora ha dichiarato: ''Sarà bellissimo da vedere''. L'attrice ha anche rivelato che in futuro accadranno tante sorprese, sia a Il Paradiso delle signore, sia a Villa Guarnieri. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate della fiction di Rai 1, per scoprire se il mistero che ruota attorno alla morte di Achille Ravasi sarà risolto.