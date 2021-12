L'appuntamento con la fiction Un professore è confermato per la serata di giovedì 16 dicembre, quando in prime time su Rai 1 andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione che sta ottenendo degli ottimi risultati dal punto di vista auditel. Le anticipazioni riguardanti gli ultimi episodi della serie con Alessandro Gassmann, rivelano che i colpi di scena non mancheranno anche se Manuel prenderà le distanze da Simone dopo il momento di intimità che hanno trascorso insieme.

Dante Balestra si ritrova nei guai per colpa di Simone: anticipazioni Un professore 16 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta puntata finale di Un professore che andrà in onda il prossimo 16 dicembre in tv, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Rosseau", Dante si riavvicina di nuovo ad Anita e le chiede scusa per il modo in cui l'ha trattata.

Tuttavia, il docente di filosofia non riuscirà ancora a lasciarsi andare del tutto e a parlare apertamente del suo passato, soprattutto con il figlio Simone.

Intanto, dopo la festa di compleanno organizzata nella scuola, l'istituto sarà inagibile: Dante deciderà di portare gli allievi in gita al Colosseo, dove spiegherà loro la filosofia di Rosseau.

Manuel rifiuta Simone dopo la notte insieme

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della puntata finale della fiction rivelano che Dante si ritroverà costretto a prendersi le colpe per la festa di compleanno organizzata da suo figlio nella scuola. Per questo motivo, il prof verrà sospeso dal suo incarico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Simone, dopo il momento di intimità che c'è stato con Manuel durante la festa di compleanno, vorrebbe in tutti i modi parlare con lui per cercare di capire qual è il loro rapporto.

Peccato, però, che Manuel non avrà alcuna intenzione di ascoltare le sue parole e lo respingerà categoricamente.

Anita consola e aiuta Dante Balestra: spoiler Un professore del 16 dicembre

A quel punto, deluso, Simone prenderà una drastica decisione: andrà a lavorare al servizio di Sbarra.

A seguire, ci sarà il secondo episodio di questa sesta e ultima puntata di Un professore dal titolo "Nietzsche". Gli spoiler della fiction del 16 dicembre 2021, rivelano che Dante nel momento in cui scoprirà la "doppia vita" di suo figlio che sta lavorando con Sbarra, resterà a dir poco deluso.

Il prof finirà per confidarsi di nuovo con Anita, la quale si rivelerà ancora una volta una perfetta alleata per Balestra. La donna gli sarà vicina anche in questo momento così complicato che vede protagonista suo figlio Simone.

Dove rivedere gli episodi della fiction con Alessandro Gassmann in streaming

Insomma una sesta e ultima puntata di Un professore decisamente da non perdere per tutti i telespettatori e fan di questa fiction che ha conquistato una media di circa cinque milioni di fedelissimi spettatori a settimana.

Intanto per chi non avesse avuto modo di vedere le puntate trasmesse fino a questo momento in televisione, potrà rivederle in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla serie televisiva con Gassmann.