Uno dei personaggi più amati della soap Il Paradiso delle Signore è senza dubbio Vittorio Conti e i suoi fan sono in attesa di conoscere quale sarà il futuro dell'attore che interpreta questo personaggio. Recentemente l'attore Alessandro Tersigni ha voluto far chiarezza, nel corso di un intervista, su una possibile uscita di scena. Tersigni ha rivelato di "voler continuare" a far parte del cast. Secondo Alessandro infatti, "il personaggio di Vittorio ha ancora molte cose da raccontare". Le trame delle prossime puntate della soap, rivelano che Vittorio sarà pronto per un nuovo amore.

L'ex marito di Marta Guarnieri si avvicinerà sempre di più a Tina.

Il Paradiso delle Signore, il personaggio di Vittorio non lascia la soap

Le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta continuano ad appassionare milioni di telespettatori. I fan della fortunata soap sono in attesa di scoprire quale sarà il futuro di uno degli attori che interpreta il personaggio principale della fiction di Rai1: Alessandro Tersigni. A tal proposito, l'attore che interpreta Vittorio Conti, ha voluto far chiarezza su una sua ipotetica uscita di scena rivelando che il suo personaggio ha ancora molto da raccontare. L'attore che interpreta il direttore dell'atelier ha raccontato che la produzione della soap gli ha chiesto se volesse continuare a far parte del cast.

Tersigni ha risposto di si perché si diverte ad interpretare il personaggio di Vittorio.

Il Paradiso 6, Conti si avvicina a Tina dopo la separazione con Marta

Mentre Alessandro Tersigni ha rilasciato alcune dichiarazioni per fare chiarezza sul suo futuro all’interno de Il Paradiso delle Signore, nelle prossime puntate è possibile vedere il suo personaggio avvicinarsi sempre di più a Tina Amato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo essere stato lasciato da Marta, la quale ha deciso di trasferirsi definitivamente in America, Vittorio Conti si è rimboccato le maniche ed ha affrontato con grande coraggio l'allontanamento da sua moglie. Tuttavia il direttore del grande magazzino ha deciso di dedicare le sue giornate al lavoro, mandando avanti un'intero magazzino con grande impegno e professionalità.

Il ritorno di Tina Amato ha riempito di emozioni Vittorio che dopo aver scoperto che è stata lasciata da Sandro Recalcati e che aveva una malattia alla gola, ha fatto di tutto per restarle accanto, promettendo ad Agnese di prendersi cura di lei. Puntata dopo puntata il rapporto tra i due si farà sempre più importante. Le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano infatti che Tina e Vittorio saranno sul punto di baciarsi ma qualcosa li fermerà. Conti sarà pronto per dimenticare definitivamente Marta? Per scoprirlo non resta che seguire la soap, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai1.