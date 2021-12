Fedez sarà ospite ad Amici. Nella serata di mercoledì 1 dicembre il marito di Chiara Ferragni ha annunciato sul suo profilo Instagram che sarà nello studio del talent show di Maria De Filippi in una delle prossime puntate. Il rapper, inoltre, ha rivelato un particolare su quanto accadrà. Infatti, Fedez ha chiesto di potere ballare una coreografia con gli allievi della scuola.

Amici, anticipazioni: Fedez ospite in studio

Ogni domenica, nello studio di Amici, ci sono ospiti che appartengono al mondo dello spettacolo. I cantanti, chiamati a presenziare nella trasmissione di Canale 5, a volte presentano i loro nuovi singoli, altre volte, vengono chiamati a giudicare gli allievi.

Infatti, oltre a cantare, alcuni ospiti devono fare una classifica di gradimento degli studenti. Fedez ha annunciato che, in una delle prossime puntate del talent show di Maria De Filippi, si recherà nella trasmissione per presentare il suo nuovo pezzo. Il marito di Chiara Ferragni, però, ha annunciato che non si tratterà soltanto di un'esibizione canora.

Amici, prossime puntate: Fedez ballerà una coreografia con gli allievi

Infatti, Fedez ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo profilo Instagram, in merito a quanto accadrà nello studio del talent show. Il rapper ha annunciato: ''Non so quando, andrò ad Amici a cantare 'Sapore'. L'idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ragazzi, i ballerini e di insegnarmela e di ballarla mentre canto il pezzo''.

Dopo avere rivelato quanto ha proposto alla produzione della trasmissione di Canale 5, il cantante ha avuto dubbi in merito alla sua idea: ''Perché l'ho fatto?''. Fedez si cimenterà insieme agli allievi del talent show e, a tal proposito, ha confidato: ''Sarà divertente''.

Amici: gli allievi della scuola ballano con Fedez

In base alle dichiarazioni di Fedez, al momento, non è chiaro in quale puntata di Amici sarà presente il rapper.

Sicuramente, il marito di Chiara Ferragni non presenzierà nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 5 dicembre, perché la registrazione della trasmissione di Maria De Filippi avverrà nella giornata di giovedì 2 dicembre. Inoltre, il cantante non avrebbe il tempo di preparare l'esibizione con gli allievi della scuola.

L'unica cosa certa, attualmente, è che i ballerini della scuola faranno la coreografia di 'Sapore' con il rapper. Non è chiaro, inoltre, chi insegnerà ai ragazzi e a Fedez i passi di danza e se la coreografia verrà ideata da una delle insegnanti della scuola. Non resta che attendere le prossime puntate di Amici, per vedere il marito di Chiara Ferragni in una veste inedita e per scoprire come se la caveranno gli allievi del talent show.