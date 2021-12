Il nuovo appuntamento della settimana con lo sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore che verrà tramesso giovedì 16 dicembre 2021 lascerà spazio a storyline molto interessanti. Armando aprirà il suo cuore a Salvatore, rivelando in maniera trasparente i sentimenti che prova nei confronti di Agnese. Nel frattempo Tina annuncerà di aver annullato l'operazione alle corde vocali per supportare la madre. Gemma e Stefania saranno d'accordo su una cosa: Veronica ed Ezio dovranno sposarsi per regolarizzare la loro storia d'amore. Dora invece leggerà il biglietto di Nino sull'albero di Natale e rimarrà scioccata.

Trame Il Paradiso delle Signore, l'annuncio di Tina Amato

Durante il sessantanovesimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, trasmesso il 16/12 sui teleschermi Rai, Tina annuncerà di aver rimandato l'intervento. La giovane cantante preferirà rimanere accanto alla madre, per il periodo burrascoso che sta attraversando. Vittorio sarà d'accordo con la scelta della cantante e non perderà l'occasione per mostrare il suo affetto. Nel frattempo a casa Colombo, Stefania e Gemma penseranno che Veronica ed Ezio dovrebbero regolarizzare il loro rapporto. Le due sorellastre vorranno che i loro genitori convolino a nozze il prima possibile. Dopo aver aiutato Armando ad allestire l'albero di Natale in atelier, anche Nino potrà appendere il suo bigliettino come da tradizione.

A vederlo sarà Dora che non resisterà: la commessa leggerà il messaggio e rimarrà turbata. Armando intanto sarà preoccupato per l'atteggiamento del giovane seminarista e deciderà di chiedere delucidazioni a riguardo.

Il Paradiso 6, Amando e Salvo hanno un momento di chiarimento

Gli spoiler dell'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda in tv il 16 dicembre 2021, rivelano nel dettaglio che Gemma aprirà il suo cuore al di Sant'Erasmo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La signorina Zanatta gli racconterà un episodio del suo passato, di quando il padre era vivo e trascorrevano il Natale tutti insieme. Sentendo le parole della ragazza, il giovane giornalista si commuoverà a farà di tutto per mostrare tutto il suo sostegno. Intanto Flora prenderà la decisione di interrompere porre fine alla sua ossessione per la scomparsa del padre.

Nonostante abbia scoperto la verità su Umberto e Adelaide, la figlia di Achille preferirà non denunciare la famiglia Guarnieri. Nel magazzino dell'atelier invece, Armando e Salvatore avranno un momento di chiarimento. Il signor Ferraris confesserà al titolare della caffetteria di essere perdutamente innamorato della sarta e di voler trascorrere con lei il resto dei suoi giorni.