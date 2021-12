Prosegue con successo l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore 6, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le vicende inedite della soap italiana continueranno a sorprendere i telespettatori anche nella settimana dal 13 al 17 dicembre 2021. In particolare, le anticipazioni già rilasciate online rivelano che i colpi di scena interesseranno molti dei personaggi della soap. Nella famiglia Amato le rivelazioni porteranno un po' di pace, specialmente dopo il malore di Agnese, mentre a villa Guarnieri continueranno le tensioni tra Adelaide e la figliastra Flora, la quale farà un passo in avanti nelle indagini sul padre Achille.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, puntate 13-17 dicembre: Anna si allontana da Salvo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021 rivelano che, a seguito del malore di Agnese (Antonella Attili), Tina (Neva Leoni) deciderà di rinviare l'intervento chirurgico alle corde vocali. In questo modo riuscirà a dedicare più tempo alla sarta. Al contrario, non si calmeranno le acque con Salvatore (Emanuel Caserio), il quale continuerà a essere arrabbiato con la madre. Anna (Giulia Vecchio), dal canto suo, non approverà il comportamento del barista e si allontanerà da lui. Nel frattempo, Flora (Lucrezia Massari) continuerà le sue indagini sulla misteriosa morte del padre Achille.

Nel corso delle ricerche, la stilista del Paradiso delle signore scoprirà nuovi dettagli sulla famiglia Guarnieri.

Vittorio convince Agnese a dire ai figli la verità: Il Paradiso delle signore, trame 13-17 dicembre

Sempre nella settimana dal 13 al 17 dicembre 2021 Vittorio (Alessandro Tersigni) avrà un ruolo importante nelle vicende di casa Amato.

Nello specifico, Conti apprenderà da Agnese che il marito Giuseppe (Nicola Rignanese) l'ha tradita e ha un'altra famiglia in Germania, ma Tina e Salvatore non ne sono a conoscenza. L'uomo la esorterà a raccontare tutto ai figli e la donna seguirà il suo suggerimento. Perciò, la signora Amato dirà ai due giovani la verità sul padre.

Dopo la scioccante rivelazione, Salvatore si riappacificherà con la madre e deciderà di tornare a casa. Nel frattempo, Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose) inizieranno a collaborare e saranno d'accordo sul fatto che i loro genitori dovrebbero sposarsi.

Spoiler de Il Paradiso delle signore fino al 17 dicembre: Flora apre la cassaforte di Umberto

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda fino al 17 dicembre 2021, Flora scoprirà la combinazione della cassaforte di Umberto (Roberto Farnesi) e avrà la conferma che quanto le hanno riferito Adelaide (Vanessa Gravina) e il commendatore sul conto del defunto padre corrisponde a verità. A seguito della sconvolgente scoperta, la stilista deciderà di far chiudere le indagini sulla morte del genitore e di trascorrere le festività in America. Nel frattempo, Salvatore avrà ritrovato la serenità dopo aver fatto pace con la madre, ma l'attende un duro colpo: Anna deciderà di lasciarlo.