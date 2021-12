Anche se ha lasciato gli studi di U&D con il suo nuovo amore Fabio, Isabella non smette di commentare ciò che accade davanti alle telecamere, soprattutto ai personaggi coi quali ha avuto più a che fare negli ultimi mesi. Quando in una recente intervista le è stato chiesto di dire la sua sulle sfortune amorose di Gemma, Ricci ha ammesso di considerare il tutto ridicolo e al limite della recitazione. La donna se l'è presa anche con Gianni Sperti per come l'ha trattata e con Armando per le insinuazioni che ha fatto sul suo conto: l'unica a ricevere complimenti, è stata Tina Cipollari.

Il parere sulla 'regina' di U&D

Sono passati pochi giorni da quando è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di U&D dedicata all'addio di Isabella. Dopo circa sei mesi di permanenza nel cast del Trono Over, Ricci ha deciso di salutare tutti e vivere la sua storia d'amore con Fabio lontano dai riflettori.

La neo coppia ha rilasciato un'interessante intervista dopo l'ultima apparizione in tv, e in quest'occasione sono state dette cose piuttosto pungenti su alcuni protagonisti del dating-show.

Quando le è stato domandato di esprimere un parere su Gemma e sulle tante frequentazioni che ha e che non vanno mai a buon fine, la dama ha detto: "A me sembra totalmente ridicola, passa da un amore all'altro.

La seguo dal 2015 e mi fa sorridere perché sembra un copione già visto e stravisto".

"Un mondo di attori, c'è da mettersi le mani nei capelli", ha aggiunto Isabella nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questa metà di dicembre.

I commenti sugli opinionisti di U&D

Isabella ha anche riconosciuto il fatto che se Gemma è protagonista assoluta di U&D da oltre 12 anni, è perché le sue storie appassionano il pubblico, altrimenti non le verrebbe concesso così tanto spazio in ogni puntata.

A proposito delle persone con le quali ha avuto da ridire quando faceva ancora parte del Trono Over, Ricci ha commentato così le scuse che né Gianni Sperti né Armando le hanno fatto prima che andasse via: "Ero consapevole che non sarebbero mai arrivate, ma mi sarebbero piaciute perché le meritavo".

"Mi ha accusato chi sta lì da anni per tutto tranne che per trovare l'amore, stanno lì per visibilità e lavoro", ha tuonato la dama con un chiaro riferimento ad Incarnato e a Galgani, sui principali "detrattori".

La donna ha sottolineato quanto Tina Cipollari sia sempre stata dalla sua parte, mentre il pugliese le ha spesso puntato il dito contro per questioni a suo dire futili.

"Come opinionista ha lasciato a desiderare, usava sempre parolacce e frasi senza un senso", ha concluso Isabella in una recente intervista.

La nuova coppia senior di U&D

L'avventura di Isabella a Uomini e donne è durata meno di un'intera stagione: la dama ha esordito nel parterre del Trono Over la scorsa primavera e a inizio dicembre ha lasciato il cast con il suo nuovo amore.

Ricci è riuscita nel difficile intento di innamorarsi di un cavaliere che ha avuto la pazienza di corteggiarla, un signore che non ha mai fatto teatrini o scenate neppure quando la sua compagna veniva attaccata da Gianni o da Armando.

"Lui è la persona con la quale vorrei trascorrere i prossimi anni", ha detto la protagonista del dating-show prima di lasciarsi andare ad un romantico ballo a centro studio con il suo Fabio.

Questa coppia ha preceduto un'altra scelta molto attesa: giovedì 16 dicembre, è stato l'appuntamento in cui Roberta Giusti ha comunicato la sua preferenza definitiva tra Luca e Samuele. La tronista ha preferito Carniani a Salatino, che però si è subito consolato accettando il trono che Maria De Filippi gli ha proposto dopo il rifiuto.