Quella che andrà in onda su Canale 5 venerdì 17 dicembre, sarà una puntata del GF Vip ricca di colpi di scena. Oltre a conoscere il futuro dei vipponi che non si sono ancora esposti sul prolungamento, i telespettatori potrebbero assistere a ben tre nuovi ingressi. Stando a quello che ha pronosticato Deianira Marzano su Instagram, stasera sarebbero pronti a varcare la soglia della porta rossa una soubrette, un'attrice e un ex corteggiatore di Uomini e donne.

Indiscrezioni sulla diretta del GF Vip 6

Manca sempre meno alla messa in onda di una nuova attesissima puntata del GF Vip, quella che segna il giro di boa di questa discussa sesta edizione.

Venerdì 17 dicembre, infatti, accadrà di tutto nella casa, a partire dalle decisioni che alcuni vipponi saranno chiamati a prendere sul loro futuro nel cast. Dopo aver saputo che la finale è stata spostata al 14 marzo 2022, gli inquilini dovranno scegliere se restare in gioco oppure ritirarsi senza conseguenze economiche o legali.

Tra coloro che ancora devono esporsi su questa situazione, spiccano: Soleil, Sophie, Jessica, Davide, Manila e Aldo. Quest'ultimo si è sempre detto certo di voler abbandonare il programma, ma negli ultimi giorni sembra averci ripensato: Montano, dunque, potrebbe rimanere per trascorrere il Natale e il Capodanno con i compagni d'avventura.

Linfa nuova nel gruppo del GF Vip

Stando a quello che si vocifera in rete, stasera dovrebbero esserci anche dei nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia.

Dopo aver ufficializzato le scelte di tutti i concorrenti sul prolungamento (per ora solamente Francesca Cipriani si è ritirata), Alfonso Signorini dovrebbe presentarne tre nuovi di zecca.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Deianira Marzano si dice certa del fatto che già il 17 dicembre tre personaggi famosi inizieranno l'avventura tra le mura di Cinecittà: si tratterebbe di due donne e un uomo molto discussi.

In alcune Stories che ha pubblicato su Instagram stamattina, l'influencer ha dichiarato: "Pronostico sul Grande Fratello Vip, come quelli calcistici".

"Questa sera entreranno un ex corteggiatore di Uomini e Donne che io so chi è, Eva Grimaldi e Nathaly Caldonazzo", ha concluso la napoletana senza fare il nome dell'aitante giovane che potrebbe risvegliare gli animi delle vippone.

Cambio di programmazione per il GF Vip

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne che Deianira ha citato, dovrebbe essere Alessandro Basciano. Da giorni, infatti, si vocifera che il bel single di Temptation Island sia prossimo a debuttare nella casa più spiata d'Italia con l'intento di far perdere la testa a qualche concorrente giovane.

Sempre il 17 dicembre, inoltre, dovrebbero varcare la soglia della porta rossa la showgirl Nathaly Caldonazzo (amica e collega di Valeria Marini) ed Eva Grimaldi (il cui ingresso è stato ufficializzato con un'intervista della stessa rilasciata a Chi, rivista diretta da Alfonso Signorini).

Quella che andrà in onda stasera, sarà l'ultima puntata del GF Vip al venerdì sera: a partire dalla prossima settimana, il reality farà compagnia ai telespettatori solamente il lunedì e per tutta la durata delle feste natalizie. A metà gennaio, poi, il format Mediaset tornerà con il doppio appuntamento in prime time, ma al giovedì: questo cambio di programmazione è stato comunicato dalla rete di recente.

I vipponi, dunque, non saranno in diretta su Canale 5 né il giorno della Vigilia di Natale né la notte di San Silvestro: un anno fa, invece, venne trasmesso uno speciale live della trasmissione per attendere l'arrivo del 2021 assieme ai concorrenti "reclusi" tra le mura di Cinecittà e impossibilitati a poter festeggiare con le loro famiglie.