Arrivano le anticipazioni di Una Vita per le puntate in onda dal 13 al 18 dicembre 2021 su Canale 5 alle 14:10. Gli episodi possono essere visti anche in replica su Mediaset Infinity. Genoveva sta continuando a prendersi gioco di Felipe che, credendo di trovarsi accanto una donna amorevole e devota, si è innamorato di lei. Aria tesa a casa Palacios, dopo che Antonito ha ricevuto dei fiori da parte di una sua ammiratrice, con la scusa di complimentarsi per la sua attività di diplomatico. Lolita, furiosa, avrà il timore che il marito possa tradirla e il suo presentimento diventerà ben presto una triste realtà.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 13 al 18 dicembre 2021

Bellita e Jose sono partiti per raggiungere Cinta e hanno lasciato il loro appartamento. Qui si nasconderà Santiago, ovvero l'uomo che da tempo sta tenendo d'occhio Genoveva, pronto a vendicarsi di lei nel momento più opportuno. Becerra avrà modo di origliare i discorsi romantici di Felipe e dell'odiata Salmeron e inizierà a macchinare il suo piano.

Jacinto, dopo aver sentito degli strani rumori provenire dall'appartamento, si recherà al suo interno, cogliendo in flagrante Santiago. Deciderà di non rivelare nulla, convinto dal fatto che Becerra sia intenzionato a mettere al suo posto Genoveva una volta per tutte.

Nel frattempo, Marcos riceverà una lettera da parte del padre Salustiano Quesada che lo spiazzerà.

Nella missiva, infatti, sono elelncate delle precise condizioni che dovrà seguire scrupolosamente.

Casilda parla a Felipe di Marcia

Nelle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda dal 13 al 18 dicembre su Canale 5, Casilda proverà a parlare di Marcia con l'avvocato, ma lui non sembrerà ricordare assolutamente nulla. Purtroppo, come ricordato anche da Fabiana, la guardia civile non ha alcuna intenzione di riaprire il caso sulla morte della povera Sampaio.

Liberto sarà infastidito per come Genoveva stia ingannando spudoratamente Felipe e proverà a convincere zia Susana a parlare con lei.

Susana provoca Felicia, anticipazioni di Una Vita 13-18 dicembre 2021

Lolita sarà sempre più gelosa di Antonito, specie dopo l'arrivo di Natalia. Il desiderio di gravidanza di Lolita non sembrerà essere condiviso dal marito, facendola sprofondare in una persistente malinconia.

Continuano le scaramucce tra Felicia e Susana. Dopo l'ennesimo litigio, Felicia farà piangere Susana con parole che la pungeranno nel vivo. Le anticipazioni TV delle puntate di Una vita dal 13 al 18 dicembre raccontano infine che Marcos non vorrà in alcun modo che Anabel frequenti Natalia.

Marcos vieta ad Anabel di frequentare Natalia, però non le rivela che la ragazza è arrivata con il fratello Aurelio.