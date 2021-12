Il tema delle pulizie all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è sempre molto dibattuto. Nella giornata dell'8 dicembre, Valeria Marini ha chiamato "a rapporto" Sophie Codegoni dopo avere trovato il bagno sporco. Anziché glissare, l'ex tronista di Uomini e Donne ha precisato che sarebbero quattro i partecipanti "colpevoli" di tali atteggiamenti, ma ha preferito non fare alcun nome.

L'accaduto

Nelle scorse ore Valeria Marini si è confrontata con Sophie Codegoni. Il motivo? La showgirl sarda ha parlato all'ex tronista di Uomini e Donne dello sporco che c'era in bagno.

In particolare, dalla discussione è emerso che il bidet era in condizioni pietose.

Dopo avere ascoltato la versione di Valeria, la 19enne milanese ha fornito le proprie ragioni. In particolare, Sophie ha fatto notare che ha sempre dovuto pulire il bidet in quanto altri prima di lei lo lascerebbero sempre sporco: "Quattro persone lasciano il bidet sporco".

Codegoni ha ammesso di avere solamente un difetto riguardante le pulizie domestiche: il disordine in camera. Per quanto riguarda il bagno, invece, lo ha sempre lasciato in ordine per rispetto di chi lo utilizzava dopo di lei.

In particolare Sophie ha affermato che qualcuno lascerebbe il bidet con gli escrementi, ma c'è anche chi getta le cicche in terra e poi non le raccoglie e chi non lava mai i piatti.

Al momento di tale discussione erano presenti anche Urtis e Gianmaria, i quali hanno espresso un certo disgusto nel sentire tali affermazioni.

Le due concorrenti sostengono che alcuni coinquilini sarebbero irrispettosi verso gli altri

Valeria Marini non ha mai nascosto di non sopportare la sporcizia e il disordine, anche in occasione delle sue precedenti partecipazioni al Grande Fratello Vip.

In occasione del confronto di ieri con Sophie Codegoni, la showgirl sarda ha precisato di crederle sul fatto che non sia stata lei a lasciare il bidet sporco.

Successivamente, le due concorrenti hanno sostenuto che all'interno della casa ci sarebbero coinquilini irrispettosi. La stessa Codegoni ha fatto sapere di avere visto cose che non si sarebbe mai aspettata di vedere in una casa: "La p... per terra".

Al momento la 19enne lombarda ha preferito non rendere pubblici i nomi dei quattro presunti "colpevoli". Tuttavia, non è escluso che - se la situazione dovesse presentarsi nuovamente - Sophie decida di parlare più esplicitamente,