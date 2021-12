Non mancheranno colpi di scena nelle puntate dell’anno nuovo della soap opera Una vita, in programmazione su Canale 5 dal 2 al 9 gennaio 2022. Dalle anticipazioni si evince che Genoveva Salmeron quando vedrà Felipe Alvarez Hermoso soffrire parecchio a causa delle torture subìte da Santiago Becerra, finalmente confesserà di essere coinvolta personalmente con l’omicidio di Marcia Sampaio: per tale motivo la dark lady verrà arrestata.

Sia Marcos Bacigalupe che José Miguel Dominguez dopo l’allontanamento da Acacias 38 per dei motivi diversi rimarranno vedovi, poiché passeranno a miglior vita le loro rispettive mogli Felicia Pasamar e Bellita Del Campo.

Anticipazioni Una vita, al 9 gennaio: Marcos si reca in Messico, Genoveva ammette di aver ucciso Marcia

Gli spoiler degli episodi che i fan italiani seguiranno dal 2 al 9 gennaio, dicono che si assisterà à all’alleanza di Carmen e Casilda per trovare un uomo che possa fare la corte a Fabiana. A proposito di quest’ultima quando sembrerà andare parecchio d’accordo con il musicista Baltasar, non sfuggirà la gelosia di Servante. Intanto Antonito riceverà come regalo anonimo una scatola contenente dei sigari cubani, mentre i medici, dopo aver visitato Lolita ipotizzeranno che i malesseri siano causati dallo stress. Antonito dopo aver conosciuto Solano, un rappresentante di alcune imprese minerarie cercherà di corromperlo.

Quando Lolita se ne andrà via dal quartiere iberico per qualche giorno con il figlio Moncho, con l’obiettivo di trovare una cura per i suoi problemi di salute, la diabolica Natalia approfitterà dell’occasione per avvicinarsi ad Antonito: quest’ultimo intanto non nasconderà la sua preoccupazione, dopo aver ricevuto una lettera minatoria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anabel nel contempo metterà fine alla sua relazione con Miguel, senza dargli alcuna spiegazione: Marcos quando saprà dell’accaduto, prometterà alla figlia che farà il possibile per far sparire dalla loro vita i Quesada. Non passerà molto per vedere Natalia minacciare Bacigalupe, dicendogli che qualora rifiuterà il patto con suo padre farà sapere a Felicia che in passato è stato interessato a una cantante abbastanza giovane.

Quando Marcos farà un passo indietro, Aurelio gli farà presente che c’è una nuova condizione nell’accordo che deve stringere con suo padre. Bacigalupe, dopo essere stato messo con le spalle al muro da Quesada, si recherà in Messico per incontrare Salustiano destando preoccupazione in Felicia e nella figlia Anabel.

Genoveva rimarrà sconvolta quando apprenderà che a rapire lei e Felipe è stato Santiago: quest’ultimo dirà ai due coniugi Alvarez Hermoso di tenerli sotto sequestro per scoprire se c’è il loro zampino nella morte di Marcia. Salmeron, sotto ricatto, si lascerà sfuggire di aver rischiato la condanna, proprio a causa del decesso della brasiliana. A questo punto Becerra torturerà Felipe, per spingere Genoveva ad ammettere la sua colpevolezza.

Quest’ultima non saprà in realtà che suo marito ha architettato una trappola con la complicità di Santiago, Mendez e Laura per farle dire la verità una volta per tutte. Non appena la dark lady ammetterà di aver ucciso Marcia, si renderà conto di essere stata ingannata.

Intanto Liberto e Rosina si vedranno costretti a rimandare un loro viaggio, dopo essersi influenzati.

Salmeron vuole vendicarsi di Felipe, il decesso di Felicia e Bellita

A seguito di un salto temporale, Genoveva mentre si troverà ancora in carcere in attesa della sentenza del giudice, sarà decisa a farla pagare al marito Felipe. Lolita vorrà fare una sorpresa ad Antonito, invece Roberto e Sabina avranno dei problemi finanziari: quest’ultima cercherà di evitare il peggio decidendo di ridurre la qualità nei prodotti in vendita al ristorante Nuovo Secolo, deludendo soprattutto Susana.

Marcos di ritorno dal Messico verrà messo al corrente della morte di Felicia: sin da subito l’uomo vorrà avere delucidazioni dalla figlia sulla tragedia.

José Miguel quando rimetterà piede ad Acacias 38, annuncerà ai cittadini che sua moglie Bellita è deceduta durante la permanenza in Argentina. Infine Genoveva, ancora furiosa per essere stata vittima di un inganno, chiederà a Ramon di farle visita in prigione: quest’ultimo confesserà alla detenuta di essere implicato nel tranello in cui è caduta.