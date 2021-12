Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che ci saranno dei risvolti del tutto inaspettati. Occhi puntati su Tina che prenderà una decisione molto importante legata alla fatidica operazione cui dovrà sottoporsi. Intanto Ludovica si ritroverà a dover affrontare il ritorno di sua mamma Flavia e questa situazione rischia di mettere a repentaglio la sua relazione con Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste su Rai 1 fino al prossimo venerdì 7 gennaio 2022, rivelano che Umberto con l'arrivo del nuovo anno intende ampliare gli orizzonti della rivista "Paradiso Market", che ha ottenuto un grande successo tra i clienti del grande magazzino.

Proprio per questo motivo, Umberto prenderà in considerazione l'ipotesi di portare tale rivista anche in edicola e di conseguenza renderla fruibile ad un pubblico decisamente più vasto ed eterogeno. La scelta di Guarnieri si rivelerà quella giusta?

Intanto Tina si ritroverà a dover prendere una decisione importante legata all'operazione cui dovrà sottoporsi alle corde vocali per tornare di nuovo alla sua attività lavorativa.

Tina cambia idea sull'operazione da fare

Dopo i tentennamenti iniziali e dopo la decisione della donna di tirarsi indietro da questa operazione, Tina cambierà di nuovo idea. La giovane figlia di Agnese, infatti, si renderà conto di non poter più aspettare.

Per questo motivo, Tina accetterà di sottoporsi alla fatidica operazione che ha rimandato da tempo.

Come reagiranno i suoi familiari di fronte alla notizia della donna?

Occhi puntati anche sulle vicende di Ludovica Brancia: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 gennaio 2022, rivelano che la ragazza si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato di sua mamma, che rimetterà piede di nuovo a Milano dopo un periodo di assenza.

Ludovica deve mentire su Marcello: trame Il Paradiso delle signore al 7 gennaio

Tale ritorno metterà in crisi Ludovica, dato che la ragazza dovrà far scomparire in "fretta e furia" ogni traccia della scandalosa convivenza in corso con Marcello.

Peccato, però, che questo genere di piano sarà destinato a fallire e non dare gli effetti sperati, dato che Flavia troverà qualcosa che farà scattare in lei dei dubbi e dei sospetti sulla vita sentimentale di sua figlia.

Come se non bastasse poi, c'è anche un'altra cosa che Ludovica non potrà prevedere. Non soltanto la Villa, ma anche il Circolo è un terreno decisamente pericoloso per lei, dato che Flavia potrebbe scoprire proprio lì della tresca in corso tra sua figlia e Marcello.

Occhi puntati anche su Gemma: gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la ragazza sognerà di poter riprendere di nuovo a montare a cavallo e Marco la esorterà a non pensarci troppo su, piuttosto a darsi nuovamente da fare per avvicinarsi al mondo dell'equitazione.