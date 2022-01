Le anticipazioni sui palinsesti Rai del 2022 prevedono la messa in onda di diverse fiction e nuovi show che andranno a popolare la fascia del prime time della rete ammiraglia. Spazio in primis al ritorno di alcune fiction che ormai sono dei punti di riferimento nella programmazione della rete ammiraglia, tra cui Don Matteo 13 che segnerà l'uscita di scena di Terence Hill. Tra gli show, invece, da segnalare il ritorno di Affari Tuoi, che tornerà in onda in prime time con Amadeus.

Fiction Rai, anticipazioni titoli del 2022: il ritorno di Don Matteo 13

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Doc - Nelle tue mani 2, la serie tv medical con protagonista Luca Argentero, che andrà in onda dal 13 gennaio in prime time sulla rete ammiraglia.

A seguire, da marzo, la serata del giovedì passerà nelle mani di Don Matteo 13, che segnerà l'addio definitivo di Terence Hill dalla fiction e il passaggio di testimone nelle mani di Raoul Bova.

Tra le fiction attese di questo 2022 spicca anche la terza stagione de L'amica geniale, che andrà in onda da febbraio in tv.

In prime time ritorna Nero a metà con Amendola: anticipazioni palinsesti Rai

Una delle novità della nuova stagione televisiva 2022 porta il nome de La Sposa, una nuova serie televisiva in quattro episodi che avrà come protagonista Serena Rossi.

Le anticipazioni sulle fiction Rai dei prossimi mesi del 2022 prevedono anche il ritorno di Makari 2 con Claudio Gioé e la nuova stagione di Nero a metà, la serie poliziesca con protagonista Claudio Amendola.

Le anticipazioni sui palinsesti Rai del 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda di nuovi show che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia.

Gli show previsti su Rai 1: le anticipazioni sui palinsesti del 2022

Tra questi spicca il ritorno di Affari Tuoi, il game show che per anni ha fatto parte della programmazione dell'access prime time di Rai 1 e che da febbraio tornerà in onda al sabato in prima serata, con un ciclo di appuntamenti speciali condotti da Amadues.

Subito dopo il Festival di Sanremo 2022, previsto per la prima settimana di febbraio, Amadeus continuerà a essere il mattatore della rete ammiraglia tra I Soliti Ignoti in access prime time e il ritorno di Affari Tuoi.

Tra gli show previsti in questa stagione televisiva 2022 spicca anche il ritorno de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.

Sei puntate previste tra febbraio e marzo su Rai 1, caratterizzate dalle esibizioni di 12 nuovi maschere sotto le quali si celeranno personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e della musica italiana.

Venerdì 4 marzo, invece, andrà in onda sulla rete ammiraglia Ra, una serata speciale dedicata al ricordo di Lucio Dalla, a quattro anni dalla scomparsa.