Prenderà il via sabato 8 gennaio la ventiquattresima edizione di C'è Posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi. Il programma dedicato alle storie comuni raccoglie davanti allo schermo milioni di telespettatori che sono pronti ad emozionarsi e a farsi coinvolgere dalle vicende dei protagonisti tra lacrime e sorrisi. Dalle anticipazioni apparse sul web a pochi giorni dalla prima puntata, si apprende che anche quest'anno in studio non mancheranno gli ospiti.

Il conduttore di Avanti un altro e l'attore turco a C'è posta per te: sorprese e regali per i protagonisti

Ospiti della prima puntata saranno il conduttore Paolo Bonolis e l'attore turco Can Yaman. I due apprezzati volti del piccolo schermo sono pronti a fare una sorpresa e anche qualche regalo ai protagonisti del primo appuntamento televisivo con C'è posta per te. La padrona di casa Maria De Filippi è dunque pronta a far emozionare il pubblico con dieci nuove puntate. Non resta che aspettare l'esordio della trasmissione sabato 8 gennaio. Intanto, pare che per uno degli ospiti ci siano novità in arrivo proprio nella televisione italiana. Pare infatti che Can Yaman abbia in cantiere nel nostro Paese fiction e anche la partecipazione al Festival di Sanremo condotto per la terza volta da Amadeus.

L'attore Can Yaman pronto a sbarcare in Italia tra programmi televisivi e nuove fiction

Nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman è diventato popolare anche in Italia grazie a fiction che hanno riscosso molto successo nel nostro Paese. E proprio in Italia, l'attore sarà protagonista insieme a Francesca Chillemi della nuova fiction targata Mediaset dal titolo: "Viola con il mare." La serie televisiva andrà in onda nel corso del 2022.

Non meno importante poi, la sua partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2002. Pare infatti che parteciperà all'importante kermesse canora in una delle cinque serate. Infine, sappiamo che Can Yaman vestirà i panni di Sandokan nella fiction dedicata a questo eroico personaggio che andrà in onda su RAI uno nei prossimi mesi.

Protagonista insieme a lui, l'attore italiano Luca Argentero, protagonista di film di successo tra cui per citarne alcuni: "Saturno Contro" e "Solo un padre." Can Yaman fa parlare di sé in Italia anche per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. Pare infatti ormai archiviata in via definitiva la storia d'amore con Diletta Leotta: i due erano ad un passo dalla convivenza.