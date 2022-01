"Adesso sono single", con queste poche parole Belen Rodriguez ha confermato la fine della breve ma intensa storia d'amore con Antonino Spinalbese. La showgirl ha usato Instagram per informare fan e curiosi del fatto che il suo cuore e di nuovo libero e che nessuno dei flirt che le sono stati attribuiti ultimamente è vero: l'argentina, dunque, non sta frequentando Lavezzi e non si sta riavvicinando all'ex marito Stefano De Martino.

Le prime parole di Belen dopo la separazione

Sono passati mesi da quando i giornalisti di Gossip hanno cominciato a parlare di una possibile crisi in corso tra Belen e il compagno Antonino.

I due non si sono mai esposti su questa vicenda, ma ci hanno pensato i paparazzi ad immortalarli nelle poche uscite di coppia che hanno fatto da settembre ad oggi.

A commentare in modo inequivocabile le voci che circolano da tanto tempo su questo amore, è stata la bella Rodriguez nella giornata di lunedì 17 gennaio.

In uno dei tanti video che la soubrette ha pubblicato su Instagram in queste ore, la si sente chiaramente dire di non essere più fidanzata.

Inquadrando il figlio Santiago alle prese con la preparazione di un piatto, l'argentina dice: "Eccolo in cucina, vediamo se regge la pressione della videocamera. Bravissimo, sei perfetto".

"Ti piacerebbe fare lo chef? Anche perché, visto che la mamma adesso è single, almeno qualcuno cucina per lei", ha aggiunto la conduttrice Mediaset sempre sui social network.

Nessuna spiegazione da parte di Belen sull'ex

Senza scendere troppo nei particolari, finalmente Belen ha fatto chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale.

Dopo mesi in cui riviste e siti di gossip hanno detto e scritto di tutto sulla sua relazione con Antonino, l'argentina ha deciso di confermare la rottura con un semplice ma netto "adesso sono single".

Le prime voci di crisi sulla coppia Rodriguez-Spinalbese hanno cominciato a circolare dopo l'estate: attorno a metà settembre, in particolare, i fan hanno iniziato a notare una strana freddezza social tra i genitori di Luna Marì.

La soubrette e il parrucchiere hanno cercato di ricucire lo strappo volando a Parigi a ottobre, ma al rientro in Italia non c'è stato il tanto sperato riavvicinamento.

Prima che la presentatrice di Tu sì que vales ufficializzasse l'addio al fidanzato, le sono stati attribuiti vari flirt proprio a riprova del fatto che i giornalisti sono sempre stati certi della separazione che la 37enne ha confermato solo nelle ultime ore.

Nessun nuovo amore per Belen

Nell'ufficializzare la fine della storia d'amore con Antonino Spinalbese (durata poco più di un anno e suggellata dalla nascita di Luna Marì), Belen ha anche smentito indirettamente tutti i flirt che le sono stati attribuiti dai giornali in queste settimane.

Damiano dei Maneskin, Michele Morrone ed Ezequiel Lavezzi sono solo alcuni degli uomini che sono stati accostati alla bella Rodriguez nell'ultimo periodo, ovvero da quando hanno cominciato a farsi concrete le voci di addio con il compagno.

Le foto che i paparazzi sono riusciti a fare alla soubrette e a Stefano De Martino nei giorni scorsi, poi, non hanno fatto altro che alimentare le speranze di quei fan che ancora sperano in un lieto fine per l'ex coppia d'oro del gossip nostrano. La scelta del napoletano di andare a prendere l'ex moglie all'aeroporto di rientro da una vacanza in Uruguay, però, è dettata solo dall'affetto che c'è ad oggi tra i genitori di Santiago: i due, dopo un lungo gelo, sono riusciti a costruire un legame di stima e rispetto, un'amicizia che non è sfociata nel tanto atteso ennesimo ritorno di fiamma.