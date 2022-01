Le foto che i paparazzi sono riusciti a scattare a Belen e Stefano all'aeroporto hanno subito riacceso le speranze dei fan di rivederli in coppia. Secondo l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, però, i due sarebbero legati esclusivamente dall'affetto che provano per il figlio Santiago: De Martino, in particolare, non avrebbe alcuna intenzione di riavvicinarsi all'ex moglie a due anni di distanza dalla loro ultima separazione.

Aggiornamenti sul privato di Belen

È notizia di oggi che è stato Stefano De Martino ad andare a prendere Belen all'aeroporto di Malpensa qualche giorno fa, ovvero quando è rientrata in Italia da una settimana di vacanza in Uruguay.

I paparazzi hanno beccato i due ex vicini, sorridenti e complici come non li si vedeva da tantissimo tempo. Sono bastate poche foto per scatenare la gioia di quelle persone che ancora credono in un lieto fine tra i genitori di Santiago, gli inguaribili romantici che non riescono a vedere nessun altro che non sia Rodriguez al fianco del presentatore Rai.

Il fatto che sia stato proprio il napoletano ad accogliere l'ex moglie dopo un volo di oltre 12 ore ha portato tanti a pensare che tra i due si stia muovendo qualcosa, soprattutto dopo che l'argentina ha chiuso la relazione con Antonino Spinalbese.

Chiacchiere su Belen e De Martino

Le foto di Belen e Stefano insieme all'aeroporto sono state commentate anche da una persona che se ne intende di gossip.

In un post che ha caricato su Instagram il 12 gennaio, Alessandro Rosica ha spiegato: "Vi ho sempre dato la certezza che i due non torneranno mai insieme, soprattutto per volere di Stefano e ve la confermo".

L'esperto di cronaca rosa, dunque, ha deciso di esporsi per spegnere sul nascere l'entusiasmo di quei fan che hanno ricominciato a sperare in un ritorno di fiamma dopo la paparazzata a Malpensa dell'ex coppia.

"Sono solo genitori e persone civili che parlano e si organizzano le proprie responsabilità. Conoscendo entrambi escludo al 100% un ritorno, anche perché il partenopeo non ha intenzione di ricadere tra le braccia dell'argentina" ha aggiunto Rosica nel post social che ha catturato l'attenzione di molti curiosi.

Secondo quello che è arrivato all'orecchio di Rosica, De Martino non approverebbe decisioni e amicizie dell'ex moglie, da qui la decisione di non tornare con lei per riunire la famiglia.

Silenzio di Belen su Antonino Spinalbese

I diretti interessati tacciono sui tanti gossip che stanno circolando in queste ore, una scelta coerente da parte di entrambi visto l'atteggiamento che hanno assunto nell'ultimo periodo con questo genere di situazioni.

Stefano non parla della sua vita privata da quando si è separato per la seconda volta da Belen e lo stesso ha deciso di fare la showgirl dopo essere stata per anni la regina incontrastata della cronaca rosa.

Da quando a settembre hanno cominciato a circolare voci di crisi tra l'argentina e Antonino Spinalbese, nessuno dei due si è esposto per confermarle o smentirle: ci stanno pensando i curiosi e i giornalisti a raccontare quello che starebbe accadendo tra i genitori di Luna Marì nell'ultimo periodo, ovvero da quando lui ha lasciato la casa in cui conviveva con la 36enne.

Visto che Rodriguez è appena rientrata da una vacanza tra sole donne in Uruguay, viene abbastanza spontaneo pensare che la relazione con il parrucchiere sia in crisi oppure già chiusa.

La presentatrice Mediaset, infatti, ha preferito che fosse l'ex marito De Martino ad accoglierla al suo rientro in Italia e questo è un chiaro segnale che col giovane compagno si è rotto qualcosa.