Ritorna l'appuntamento con Doc 2 - Nelle tue mani, la fortunatissima serie televisiva con protagonista Luca Argentero che andrà in onda il giovedì sera in prime time su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che il prossimo giovedì 20 gennaio sarà trasmessa la seconda delle otto puntate previste di questa stagione, la quale si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese che non passeranno inosservate al pubblico. In particolar modo, gli spoiler di questo secondo appuntamento rivelano che per Andrea Fanti arriverà il momento di affrontare e fare i conti con una scelta decisamente complicata dal punto di vista lavorativo.

Andrea Fanti rischia il lavoro: anticipazioni Doc 2 del 20 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Doc 2 che andrà in onda il prossimo 20 gennaio in prime time su Rai 1, rivelano che ci saranno due nuovi episodi che si preannunciano intensi e ricchi di colpi di scena, in primis per il protagonista assoluto della serie, il dottor Andrea Fanti.

Il doc, infatti, si ritroverà a dover affrontare una situazione molto complicata dal punto di vista lavorativo. Per poter tornare ad essere di nuovo un primario dovrà sostenere dei test.

Tuttavia, la vera difficoltà sta nel fatto che se dovesse fallirli, non potrà mai più fare il medico.

Insomma un vero "aut-aut" per Andrea Fanti che, in questo modo, potrebbe perdere per sempre il suo amato lavoro, nel caso in cui dovesse fallire quei test.

Carolina soffre per amore: trama Doc 2 del 20 gennaio

Le anticipazioni di Doc 2 del prossimo giovedì 20 gennaio 2022, rivelano che Gabriel comincerà a sviluppare dei disagi decisamente strani mentre Elisa comincerà a frequentare un nuovo uomo.

Occhi puntati anche su Carolina e Riccardo: dopo l'avvicinamento che c'è stato tra i due durante l'emergenza, la donna si renderà conto di volere da lui qualcosa di più della semplice amicizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio per questo motivo, Carolina si ritroverà a soffrire per Riccardo.

La difficile scelta di Andrea: spoiler Doc 2 - Nelle tue mani

Le anticipazioni della seconda puntata di Doc 2 del 20 gennaio, rivelano che Andrea Fanti deciderà di prendersi del tempo per riflettere sul suo futuro e arriverà a pensare se davvero vale la pena rischiare in questo modo per tornare ad essere un primario.

In attesa di scoprire quella che sarà la scelta finale di Andrea Fanti in merito al suo futuro lavorativo, tutti gli episodi di Doc 2 - Nelle tue mani, che andranno in onda in prime time su Rai 1, potranno poi essere rivisti in replica streaming online sul sito web RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere i vari episodi trasmessi in streaming online in qualunque momento lo si desidera, senza ricorrere per forza al computer di casa.