Dopo Aldo Montano, un altro concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe ritirarsi. Stando a quello che ha raccontano Gabriele Parpiglia recentemente, Gianmaria Antinolfi sarebbe a un bivio: entro il 18 gennaio, infatti, l'imprenditore sarebbe chiamato a prendere un'importante decisione sul proprio futuro.

Qualora il giovane napoletano scegliesse di tornare al suo lavoro, gli autori potrebbero sostituirlo con una coppia di fratelli: Luca e Gianmarco Onestini.

Incertezza sul futuro al Grande Fratello Vip

Cosa ne sarà di Gianmaria al Grande Fratello Vip?

Stando alle voci che circolano sul web in questi giorni, pare possibile l'uscita di scena dell'imprenditore, che da settimane sarebbe alle prese con un'importante decisione da prendere.

Come ha riportato Gabriele Parpiglia in un'intervista, Antinolfi si sarebbe preso un periodo di aspettativa dal suo lavoro, non pensando di dover restare nella casa più spiata d'Italia così tanto tempo.

Il giornalista di Gossip, infatti, sostiene che il napoletano sarebbe dovuto tornare alla sua quotidianità all'inizio del 2022, ma non aveva fatto i conti con il prolungamento del reality-show e con l'affetto che il pubblico gli ha dimostrato sin dal principio (facendogli superare indenne tante nomination).

"Tra pochi giorni questo periodo sabbatico termina e i proprietari dell'azienda si sono fatti sentire per sapere cosa vuole fare", ha raccontato l'esperto di cronaca rosa.

I possibili addii al Grande Fratello Vip

"Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta, altrimenti perderà il lavoro", ha aggiunto Parpiglia in merito alla delicata situazione che si sta ritrovando ad affrontare un protagonista del Grande Fratello Vip 6.

Il giornalista di gossip, inoltre, è abbastanza convinto del fatto che Antinolfi lascerà la casa, anche perché non ci sarebbe nulla di più importante della sua professione a convincerlo a rimanere in gioco: il flirt con Sophie è definitivamente chiuso e la simpatia con Federica sembra non decollare.

"Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente", ha fatto sapere l'autore tv, prima di fare i nomi di coloro che potrebbero sostituire l'imprenditore nel cast.

Gabriele Parpiglia, infatti, si è fatto portavoce di un'indiscrezione secondo la quale Antinolfi potrebbe essere rimpiazzato da due fratelli che in Spagna stanno avendo successo: si tratta di Luca e Gianmarco Onestini, che parteciperebbero al format Mediaset come un unico giocatore (esattamente come Giacomo Urtis e Valeria Marini).

Pure Manuel dovrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip

In base a quello che si sta vociferando sul web negli ultimi giorni, dovrebbero essere almeno due i concorrenti del GF Vip prossimi al ritiro.

Gianmaria starebbe appunto rischiando di perdere il suo posto di lavoro, quindi entro il 18 gennaio sarà chiamato a prendere una fondamentale decisione sia sul futuro nella casa che su quello che lo aspetta fuori dalle mura di Cinecittà.

Sempre tra circa una settimana, un altro vip dovrebbe abbandonare il gioco: Manuel Bortuzzo ha già informato i compagni d'avventura che lascerà il programma il 14 o il 17 gennaio, una scelta che avrebbe già concordato con gli autori e la produzione.

"Pensavate che rimanevo fino a marzo?

No!", ha risposto il giovane a chi gli chiedeva come mai abbia accettato il prolungamento pur sapendo che si sarebbe ritirato un mese dopo.

Intanto circola l'ipotesi che il 22enne potrebbe salutare il reality-show dopo un incontro con l'amico Aldo Montano (che potrebbe andare a prenderlo per accompagnarlo verso la quotidianità).