Arriva Doc- Nelle tue mani 2 con Luca Argentero su RAi 1 con le anticipazioni della prima puntata - composta da due episodi - in programma giovedì 13 gennaio 2022 in prima serata. La nuova stagione di compone di 8 puntate totali che promettono emozioni e colpi di scena da non perdere. Rispetto alla precedente stagione, con ascolti alle stelle, quella che vedremo sarà ancora più toccante, anche perché lo staff si troverà a combattere con l'arrivo della Covid-19, che metterà in ginocchio tutti. Per tentare di affrontare l'emergenza verranno assunti un'infettivologa e un medico strutturato.

Andrea, retrocesso a 'semplice aiutante', attraverserà una profonda crisi esistenziale sia sul piano professionale che personale.

Anticipazioni di Doc - Nelle tue mani 2

L'attesa è finita. Da giovedì 13 gennaio su Rai 1 torna l'amatissima serie TV Doc - Nelle tue mani alla sua seconda stagione. Protagonista assoluto Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, che ha perso la memoria degli ultimi 12 anni della sua vita. Non è più primario, affianca i medici ma con grande umiltà e desiderio di tornare a ciò che era prima.

Andrea Fanti possiede un grande intuito, oltre a qualità umane che lo fanno un grande medico. Empatico, generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri, rischia di perdere di vista persino se stesso.

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani 2 svelano che in reparto arriveranno dei nuovi colleghi. Lucia Ferrari (Giusy Buscemi) sarà la psicologa che aiuterà il personale medico ad affrontare le pesanti conseguenze della pandemia.

In ospedale verranno assunti anche l'infettivologa Cecilia (Alice Arcuri) e Damiano (Marco Bossetti), medico strutturato.

Doc - Nelle tue mani 2: trama prima puntata di giovedì 13 gennaio 2022

La prima puntata della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani andrà in onda alle 21:25 su Rai 1giovedì 13 gennaio 2022. Nel primo episodio, ''Una vita nuova'', vedremo la squadra di Andrea sgretolarsi. Siamo nel 2020, mese di febbraio. Data che difficilmente verrà dimenticata, visto che dalla Cina arriva il nuovo Coronavirus.

Giulia dovrebbe andare a Genova, mentre Gabriel in Etiopia. Piani che verranno sconvolti dall'inaspettata e tragica emergenza sanitaria.

Le anticipazioni del secondo episodio, ''La guerra è finita'', svelano che in ospedale arriveranno nuove leve: l'infettivologa Cecilia e l'internista Damiano Cesconi. Ma non solo: è il momento delle presentazioni del nuovo primario, che metterà in crisi Andrea e lo staff, pronto a smantellare dall'interno l'intero reparto. A proposito di Fanti, guai anche nella sua vita sentimentale, visto che sarà ancora combattuto tra l'ex moglie Agnese e l'ex amante Giulia.