Nervi tesi nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, durante la quale Signorini ha duramente sbottato e rimproverato anche Soleil Sorge. Il padrone di casa di questa sesta edizione del Reality Show in onda su Canale 5, ha duramente sentenziato contro alcune concorrenti che continuavano a parlarsi sopra nel corso della diretta e, in particolar modo, non ha perso occasione per sbottare anche contro la Sorge, che credeva di essere "immune" da questo rimprovero del padrone di casa.

Clima teso al GF Vip e Signorini perde le staffe in diretta

Nel dettaglio, il clima tra i concorrenti del GF Vip durante l'ultima puntata del reality show trasmessa su Canale 5, è stato particolarmente infuocato.

Tra le donne della casa gli animi si sono surriscaldati, al punto che durante la trasmissione ci sono stati degli accesi scontri, che hanno visto protagoniste in primis Lulù e Soleil Sorge.

Lo scontro è proseguito anche nel momento delle nomination, quando il padrone di casa Alfonso Signorini, ha letteralmente perso le staffe e si è scagliato contro la maleducazione delle concorrenti, in primis Soleil Sorge.

Durante le nomination, infatti, alcune delle vippone protagoniste di questa sesta edizione sono tornate ad azzuffarsi e Signorini non è rimasto più zitto.

Signorini furioso al GF Vip e sbotta contro Soleil

"Scusate, perché poi veramente io mi arrabbio. L'educazione insegna. Se vi dico per cortesia fate silenzio, fate silenzio. Ma dove siete stati educati", ha sbottato duramente il conduttore del GF Vip che questa volta ha puntato duramente il dito contro i suoi concorrenti.

"È osceno", ha subito ribattuto Soleil che credeva quasi di essere immune da questo rimprovero da parte di Signorini.

Peccato, però, che poco dopo il conduttore del reality show ha rincarato la dose proprio contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

"È osceno, ma anche tu Soleil mi parli sempre sopra. Ma osceno di che cosa? Se io dico silenzio dovete avere rispetto, perché ci sta chi sta facendo un lavoro", ha precisato Signorini sbottando anche contro Soleil Sorge.

Il duro rimprovero di Signorini contro Soleil Sorge

Insomma una puntata decisamente movimentata e particolarmente infuocata quella del GF Vip trasmessa questo lunedì sera, caratterizzata anche dall'acceso scontro tra Alessandro Basciano e Alex Belli.

I due hanno avuto modo di rivedersi fuori dalla casa di Cinecittà e tra di loro c'è stato un confronto serrato, al punto da arrivare a sfiorare la rissa fisica.

Tra Alex e Alessandro sono volate parole grosse e in particolar modo l'attore ha sbottato contro il suo "avversario", ammettendo di non aver gradito affatto il modo in cui ha osato parlare di sua moglie Delia Duran.