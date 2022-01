Tirerebbe una brutta aria dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Infatti, nelle ultime ore, sarebbero in corso riunioni fra gli addetti ai lavori, per capire come gestire la pressione degli sponsor che si starebbero dissociando dal reality di Canale 5, per via di alcuni episodi che si sono verificati nell'appartamento di Cinecittà. Nella notte di giovedì 6 gennaio, Agent Beast ha fatto chiarezza su quanto starebbe accadendo fra gli autori, Alfonso Signorini e la produzione del reality di Canale 5. Secondo l'esperto di gossip, gli sponsor starebbero facendo pressioni e la produzione starebbe chiedendo la squalifica di Katia Ricciarelli dal programma.

GF Vip: gli sponsor starebbero facendo pressioni e si starebbero dissociando

Negli ultimi giorni, i concorrenti della casa del GF Vip erano stati informati dalla produzione del programma di eliminare alcuni prodotti dagli scaffali. In particolar modo, i coinquilini della sesta edizione del Grande Fratello Vip avevano dovuto togliere dagli scaffali alcuni omaggi che avevano fatto gli sponsor di alcuni noti brand, senza capire le reali motivazioni dell'accaduto. In particolar modo, sembrerebbe che alcune aziende si sarebbero dissociate dalla trasmissione, per via di alcuni atteggiamenti e frasi pronunciate nella casa più spiata d'Italia da alcuni concorrenti. A fornire dettagli in più in merito alla vicenda, ci ha pensato Agent Beast che, sul suo account Twitter, ha pubblicato un messaggio in cui ha parlato di ciò che starebbe accadendo fra gli addetti ai lavori.

In particolar modo, l'esperto di gossip ha rivelato che gli sponsor starebbero facendo pressioni sulla produzione.

GF Vip: retroscena sugli sponsor e sulla questione Katia Ricciarelli - Lulù Selassié

Agent Beast ha dichiarato che sarebbero state già fatte alcune riunioni fra lo staff del GF Vip, per capire come risolvere la questione relativa alle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli durante la sua permanenza nella sesta edizione del Grande Fratello.

In particolar modo, l'esperto di pettegolezzi ha rivelato che da un lato i produttori vorrebbero squalificare la cantante lirica a causa delle pressioni e delle denunce degli sponsor del programma, dall'altro lato ci sarebbe, invece, Alfonso Signorini che invece preferirebbe punire soltanto Lulù e non Katia.

GF Vip: il futuro di Katia Ricciarelli nella casa è in bilico

Al momento, sembrerebbe che la permanenza di Katia Ricciarelli all'interno della casa del GF Vip sia in bilico. Infatti, gli sponsor potrebbero giocare un ruolo cruciale nella decisione sulla sorte dell'ex moglie di Pippo Baudo. A tal proposito, infatti, Agent Beast ha rivelato che la produzione vorrebbe la sua squalifica dal reality di Canale 5. Alfonso Signorini, al contrario, non vorrebbe l'eliminazione di Katia dalla casa più spiata d'Italia, ma preferirebbe una punizione per Lulù Selassiè, ma alcuni autori sarebbero contrari perché si creerebbero disparità fra i protagonisti della trasmissione. Non resta che attendere le prossime ore, per scoprire se la produzione prenderà una posizione e provvedimenti contro Katia Ricciarelli o se la cantante rimarrà nella casa del GF Vip.