Sulla casa del GF Vip continuano a volare aerei per Soleil Sorge. In queste ultime ore, l l'ex protagonista di Uomini e donne ha ricevuto un bel po' di messaggi da parte dei suoi numerosissimi fan, che hanno scelto di farle sentire il loro affetto e il loro calore attraverso questi aerei che hanno sorvolato la casa di Cinecittà.

La reazione di Manila Nazzaro, però, non è stata delle migliori e non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della ragazza, confermando di fatto che tra le due il rapporto non è più idilliaco come un tempo.

Volano nuovi aerei per Soleil Sorge sulla casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la mattinata all'interno della casa del GF Vip è stata particolarmente intensa dal punto di vista del traffico aereo.

Numerosi, infatti, quelli che sono volati sopra l'abitazione di Cinecittà, contenenti dei messaggi per i protagonisti di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

La più gettonata continua a essere Soleil Sorge, super-sostenuta dai suoi numerosissimi fan che, ogni settimana, fanno delle collette social per raccogliere fondi e far sì che arrivino dei messaggi alla loro beniamina attraverso questi aerei.

Manila polemica dopo gli aerei per Soleil Sorge

Nel pomeriggio di oggi sono stati più di uno gli aerei che sono arrivati in casa per Soleil Sorge, tra cui uno per appoggiare il suo rapporto di amicizia con Barù e un altro per sostenere il rapporto della giovane influencer con Sophie Codegoni.

La reazione di Manila Nazzaro, però, non è stata delle migliori. Se fino a qualche settimana fa, l'ex Miss Italia gioiva con la sua "amica" Soleil al passaggio di questi aerei, stavolta ha cambiato completamente opinione.

"I tumori dei bambini ha bisogno molto più di questi striscioni, vi prego", ha sentenziato Manila dopo il passaggio degli aerei di oggi per Soleil, chiedendo così di spendere quei soldi per beneficenza e non per far passare aerei.

Immediata la reazione dei fan di Soleil che, sui social, hanno subito tacciato l'ex Miss Italia di essere "invidiosa" del fatto che Soleil sia appoggiata da numerosi sostenitori.

Si riaccende lo scontro tra Soleil e Manila nella casa del GF Vip

Una reazione che, in parte è dovuta alla crisi che le due stanno vivendo da un po' di settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip e anche a quella frecciatina che, proprio nella serata del 26 gennaio, Soleil ha scagliato contro l'ex Miss Italia.

"Se vuoi stare con Manila la trovi in cucina a lavare i piatti", ha esclamato Soleil durante la sua trasmissione radiofonica trasmessa dalla casa di Cinecittà.

Una stoccata al vetriolo nei confronti di Manila che, quest'ultima non ha gradito minimamente, tanto da tornare di nuovo sul piede di guerra con l'influencer.