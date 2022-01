Il 24 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini è tornato a parlare di uno dei triangoli più discussi degli ultimi mesi, quello composto da Delia, Alex e Soleil. Ancora una volta, si è sollevato un polverone su quello che Soleil e Belli avrebbero fatto sotto le coperte. Verso la fine della diretta, Giucas Casella, nella sua totale ironia, pronuncia una battuta allusiva che non è piaciuta per niente a Sorge.

GF Vip, Soleil furiosa con Giucas

Giucas Casella durante la puntata del Grande Fratello Vip, in confessionale nella sua ironia ha detto:” Soleil e Alex facevano le cose sotto i letti”.

A questa battuta, arriva la reazione della influencer che non l’ha presa assolutamente bene e ha iniziato a sbottare contro Giucas dicendo: ”Basta. Sono stanca!”. Sorge ha chiesto di smetterla di parlare di queste cose e di alludere a ciò che è successo tra lei e Alex sotto le coperte, perché questa cosa fa del male sia a lei, sia alla sua famiglia a casa. Soleil ha chiesto di chiudere per sempre questo argomento perché altrimenti poi lei dovrà rispondere a queste accuse e si finirà in un teatrino brutto che a lei non piace e che queste messe in scena rovinano il programma. Dopo la puntata, l’ex volto di Uomini e Donne si sfoga con Sophie, dicendo di essere stanca di tutta questa situazione e sopratutto di essere arrabbiata con le persone che alludono che sotto le coperte ci sia stato qualcosa di completo.

Codegoni, in sostegno della sua amica, confessa cheda quanto si intuisce, sotto le coperte non è avvenuto un rapporto completo, ma dei preliminari.

GF Vip, Delia delusa da Alex

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è sentita presa in giro da Alex e si è sfogata con i suoi coinquilini dicendo: "Quando è uscito dalla casa, la prima settimana si è comportato una meraviglia, chiedendomi scusa per gli sbagli che aveva fatto, ma non mi aveva mai confessato il suo amore per Soleil.

Questa cosa io l’ho scoperta oggi, quando Soleil mi ha detto che sotto le coperte ha ammesso di essere innamorato di lei. Lui non mi aveva detto niente, lo giuro su mia madre”. La compagna di Belli ha poi continuato lo sfogo dicendo: ”Le parole sono più forti dei fatti, ora dico che lui mi ha presa in giro e ci sta prendendo in giro tutti quanti, anche me e Soleil.

Io oggi scopro che era innamorato di Soleil quindi la ringrazio per avermi aperto gli occhi”. La showgirl ha poi detto che Alex non può continuare a tenere questa cosa in sospeso e che deve presto prendere una decisione perché così facendo sta distruggendo il rapporto tra loro due, un rapporto che dura tre anni.