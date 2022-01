Lunedì 24 gennaio, su Canale 5, è stata trasmessa la 37^ puntata del GFVip. Per l'ennesima volta ha tenuto banco il triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Nel momento in cui l'atmosfera si è surriscaldata per un confronto tra l'attore, la moglie e l'influencer italo-americana, Signorini ha deciso di allontanare l'ex gieffino dallo studio. Nel post-puntata Belli ha postato un tweet in cui ha lasciato intendere di non volere più far parte di questo "game".

L'ira del conduttore

Durante la diretta, si è tornati a parlare dell'amore "libero" tra Alex e Delia.

La modella sudamericana nel vedere l'anello di matrimonio ha ammesso di non volere interrompere la relazione con l'ex attore di Centrovetrine. Una volta tornata in salotto, però, Duran ha appreso che Belli sotto le coperte non ha avuto solamente qualcosa di intimo con Sorge ma ha anche rivelato di essere innamorato di lei.

A quel punto in studio Alex ha continuato a fornire la sua versione. Incalzato dalla moglie e da Soleil, l'ex gieffino ha sostenuto di avere sempre dichiarato amore per la 27enne. Quando i toni si sono surriscaldati, il conduttore del GFVip è intervenuto: "Alex per fortuna che avevi scelto la linea del silenzio". Al contrario Belli ha ribadito che nessuno in studio riesce ancora a capire il concetto di "amore libero".

Stanco dell'atteggiamento del 38enne, Signorini ha deciso di allontanare Belli dallo studio: "Autori, lo accompagnate fuori?" Poi, ha tagliato corto: "Non si può lavorare così".

Lo sfogo di Alex

Per tutta la diretta del GFVip, Alex Belli è rimasto dietro le quinte. L'ex concorrente è tornato in studio solamente al momento dei saluti finali.

Nel post-puntata, però, il 38enne ha pubblicato un tweet criptico: "Game over. Ritorno alla mia factory creativa..." Il diretto interessato ha sostenuto che si trova bene solamente nel suo mondo magico, dove convive felicemente con delle anime libere. Secondo Belli, all'interno del Reality Show di Canale 5 non si fa altro che etichettare un rapporto.

GAME OVER ❌

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME! #alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 25, 2022

Alex ha sostenuto che nel suo mondo, c'è stata una vera e propria lotta per la libertà di espressione di vita.

Infine, Alex Belli ha concluso: "Non è il più mio game". Al momento non è chiaro cosa voglia dire l'ex gieffino. Tuttavia, non è escluso che il 38enne abbia deciso di non presentarsi più durante le puntate del GFVip.

L'indiscrezione del paparazzo Alajmo

Inrervenuto a Mattino 5, nella puntata di lunedì 24 gennaio, Andrea Franco Alajmo su Alex Belli ha lanciato una bomba di Gossip.

Stando a quanto riportato dal paparazzo, il 38enne avrebbe cominciato a frequentare altre donne. Al momento Alajmo ha spiegato che lui e i suoi colleghi non sono riusciti ad ottenere le foto dei presunti incontri di Belli.

Su Twitter, lo stesso Alex ha deciso di replicare con tono sarcastico ad Andrea Franco Alajmo. Come spiegato da Belli, la "donna" che starebbe frequentando si chiama Bella ed è una cagnolina.