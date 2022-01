Il rapporto tra Soleil Sorge e Delia Duran continua ad essere al centro dell'attenzione di questo Grande Fratello Vip 6. Le due donne che gravitano intorno ad Alex Belli, si sono ritrovate "faccia a faccia" all'interno della casa più spiata d'Italia e la convivenza non è stata per niente semplice e facile da gestire. In queste ore, a lanciare nuove frecciatine ci ha pensato proprio l'ex protagonista di Uomini e donne, che non perde occasione per punzecchiare la sua "rivale", entrata in casa per cercare risposte in merito alla crisi che sta vivendo con suo marito.

Frecciatine e tensioni tra Soleil e Delia Duran nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere infuocato tra Delia e Soleil.

Le due inquiline si sono ritrovate ai ferri corti e in questi giorni non sono mancate delle stoccate al vetriolo, in merito al fatto che entrambe sembrano essere in "lotta" per l'attore Alex Belli, che ha dominato la scena durante la prima parte di questa sesta edizione.

Ad essere particolarmente pungente, tra le due, è sicuramente Soleil Sorge che in queste ore non ha perso occasione per fare una nuova battutina ironica e al tempo stesso dissacrante nei confronti della sua "rivale" in amore.

'Le ho rubato il marito', ammette Soleil parlando al GF Vip di Delia

Soleil si trovava in camera da letto e parlava di questa situazione che si è venuta a creare con Alex e Delia Duran, che in seguito al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha accusato la Sorge di volerle togliere visibilità.

Immediata la reazione di Soleil che ha prontamente risposto a questa "accusa" da parte della moglie di Alex Belli, lanciando una delle sue frecciatine al vetriolo.

"Non ho rubato la scena, al massimo il marito", ha esclamato Soleil tra le risate generali degli altri inquilini che in quel momento erano con lei in casa, tra cui Barù che sorride in sottofondo.

Alex Belli prende le distanze da sua moglie Delia

Insomma quella di Soleil sembra essere in parte una sorta di ammissione del fatto che, con il suo avvicinamento sospetto nei confronti di Alex Belli all'interno della casa del GF Vip, è riuscita in parte a mettere in crisi il loro matrimonio e la loro stabilità di coppia.

Proprio in questi giorni, a ridosso dalla messa in onda della nuova puntata serale di lunedì 24 gennaio, Alex ha pubblicato un nuovo tweet in cui prende le distanze da sua moglie, non avendo gradito la "bassezza" del racconto che la donna ha fatto di lui e della loro storia d'amore con gli inquilini del GF Vip.

Un messaggio che non è passato inosservato, dato che Alex Belli sembra aver lasciato definitivamente sua moglie Delia.